В Беларуси около 200 иракских мигрантов, которые намеревались пересечь границу с Евросоюзом, внезапно захотели вернуться на родину. Они обратились в посольство Ирака в РФ с просьбой о содействии в этом вопросе.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатов.

Как сообщил представитель иракского посольства, эвакуационный рейс будет организован в четверг. Беженцы находятся в Минске и ждут обещанного им вылета на родину. Среди них есть женщины, дети и семейные пары.

Напомним, 15 ноября Александр Лукашенко вместе с и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с мигрантами у границ Евросоюза. Их телефонный разговор длился около 50 минут.

Как сообщалось, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что после того как тысячи мигрантов не попадут в Польшу и Литву, их переправят на украинскую границу.

Ранее "Страна" писала, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не пустит ни одного мигранта из Беларуси.

Также мы сообщали, что польских военных обвиняют в использовании против мигрантов химической смеси.