Во вторник, 16 ноября, с польской стороны сообщили о первом травмированном правоохранителе на границе Польши с Беларусью. Серьезно ранен польский полицейский, у него перелом костей черепа.

Об этом пресс-служба полиции Польши сообщила в Twitter.

"Один из полицейских получил серьезные травмы, ему сейчас оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в больницу, есть вероятность, что от удара каким-то предметом сломалась кость черепа", - информирует полиция Польши.

Напомним, в субботу, 13 ноября, на границе Польши и Беларуси из-за несчастного случая погиб польский солдат. Командование бригады, где он служил, заявило, что солдат погиб в результате случайной стрельбы из оружия, третьи лица в инциденте не участвовали.

Также мы писали о том, что 16 ноября ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась. Мигранты попытались штурмовать польскую границу, а польские пограничники впервые применили водомет.

Кроме того, сообщалось, что польских военных обвиняют в использовании химической смеси, которая вызывает у мигрантов удушье и разъедает глаза.