В Польше водитель из Украины с мигрантами в машине не справился с управлением и слетел в кювет, пытаясь скрыться от полиции.

Об этом сообщает Apnews со ссылкой на пресс-службу полиции Подлясья в понедельник, 15 ноября.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября, в районе Ольховичей в коммуне Мельник Семятыцкого района.

По информации правоохранителей, офицеры пытались остановить автомобиль Skoda, однако водитель проигнорировал требование полиции, после чего началась погоня.

"После нескольких километров полицейского преследования водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Группа мужчин выбежала из разбитой Skoda и попыталась спрятаться в лесу", - рассказали в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, водителем оказался 26-летний гражданин Украины, а пассажирами автомобиля были четверо сирийцев, незаконно пересекших границу Польши.

В аварии обошлось без пострадавших. Полиция передала мигрантов пограничной службе.

Украинца, имя которого не сообщается, задержали по обвинению в содействии незаконному пересечению границы и игнорировании остановки на требование патрульной службы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше полиция задержала четверых человек, которые перевозили нелегально въехавших в страну мигрантов. Среди "курьеров" был и гражданин Украины. Всего в прилегающий к Беларуси регион "курьеры" из Великобритании, Швеции, Германии и Украины перевезли на автомобилях 33 человека.

Также мы писали, что польская полиция задержала гражданина Украины, перевозившего 11 граждан Ирака в автомобиле Porsche Cayenne. Украинца задержали и арестовали, а машину поставили на штрафплощадку. Суд арестовал украинца на два месяца. Ему предъявлены обвинения в организации нелегального пересечения границы. Он также будет отвечать за несанкционированное управление автомобилем и перевозку пяти пассажиров сверх разрешенного количества мест.