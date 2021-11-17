Сегодня на белорусско-польской границе - новое движение: толпа мигрантов вдоль линии польско-белорусской границы опустилась на колени перед поляками и кричала: "Help-help Poland! Help-help Poland!". При этом беженцы не предпринимали больше никаких других действий. Поэтому в целом все проходило мирно и без эксцессов, аналогичных вчерашним.

На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, как беженцы, стоя на коленях и взывают о помощи. Польские силовики, которые подогнали на свои позиции водомет, наблюдают за ситуацией.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко вызвался разместить мигрантов в логистическом центре Бремино. По данным белорусских СМИ, в логистическом центре находятся по меньшей мере 873 беженца, среди них 135 детей. Там установлен генератор для отопления и биотуалеты.

Позже стало известно, что Еврокомиссия сегодня распространила сообщение о выделении Еврособзом 700 тысяч евро экстренной помощи беженцам на границе.

Напомним, 15 ноября Александр Лукашенко вместе с и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с мигрантами у границ Евросоюза. Их телефонный разговор длился около 50 минут.

Как сообщалось, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что после того как тысячи мигрантов не попадут в Польшу и Литву, их переправят на украинскую границу.

Ранее "Страна" писала, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не пустит ни одного мигранта из Беларуси.

Также мы сообщали, что польских военных обвиняют в использовании против мигрантов химической смеси.