В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, рядом с населенным пунктом Денисовичи, задержали группу пакистанских и афганских нелегалов, которые шли из Беларуси. В Украине их должны были встретить и отправить в одну из стран Евросоюза.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

В ходе допроса граждане Пакистана и Афганистана подтвердили, что хотели таким образом прорваться через Беларусь в Украину. В нашей стране им должны были выдать документы и направить в одну из стран Евросоюза.

На кадрах видно, как четыре человека идут через лес, а после их задерживают правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на украинской границе поймали нелегалов из Кубы и Турции. Мигранты рассказали, что хотели через Украину попасть к родственникам в Испанию.

Кроме того, мы писали, что Украина усилила патрулирование границы с Беларусью, а в ближайшее время там пройдут масштабные учения. Меры связаны с опасениями, что мигранты с белорусско-польской границы попытаются попасть в Украину.

Также мы сообщали, что советник главкома ВСУ Залужного Дмитрий Ярош призвал расстреливать нарушителей границ Украины.