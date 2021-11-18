В Беларуси популярный интернет-магазин, который торгует садовой техникой и инструментами, снял рекламный ролик по мотивам миграционного кризиса, сложившегося в последние дни на польско-белорусской границе.

Ролик уже опубликован в соцсети. "Польско-белорусская граница, ноябрь 2021", указано в начале рекламы. По сюжету, несколько мигрантов со всех ног бегут от польской границы обратно к белорусскому кордону. Затем преодолевая колючую проволоку, они лезут через забор. За происходящим с недоумением наблюдают в бинокль два польских пограничника.

"Яцек, я не понимаю, почему они все бегут обратно в Беларусь?" - говорит один из них.

"А ты не знаешь? Там же в магазинах "Хозтоварищ" "черная пятница"!" - отвечает другой.

Шутка, надо сказать, получилась многослойная: в магазине садовой техники вполне можно прикупить, например, необходимый инструмент для перекусывания колючей проволоки.

Как сообщалось, нелегальные мигранты, которые массово пытались пересечь белорусско-польскую границу 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.

В понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.

Как писала "Страна", ранее Лукашенко заявил о готовности доставить нелегальных мигрантов самолетами "Белавиа" в Мюнхен или обратно на родину.

Также стало известно, что Лукашенко разместил мигрантов в логистическом центре, а ЕС дает им 700 тысяч евро помощи.