"Яцек, чего бегут обратно? Там черная пятница!" В Беларуси обыграли тему мигрантов в рекламе. Видео
В Беларуси популярный интернет-магазин, который торгует садовой техникой и инструментами, снял рекламный ролик по мотивам миграционного кризиса, сложившегося в последние дни на польско-белорусской границе.
Ролик уже опубликован в соцсети. "Польско-белорусская граница, ноябрь 2021", указано в начале рекламы. По сюжету, несколько мигрантов со всех ног бегут от польской границы обратно к белорусскому кордону. Затем преодолевая колючую проволоку, они лезут через забор. За происходящим с недоумением наблюдают в бинокль два польских пограничника.
"Яцек, я не понимаю, почему они все бегут обратно в Беларусь?" - говорит один из них.
"А ты не знаешь? Там же в магазинах "Хозтоварищ" "черная пятница"!" - отвечает другой.
Шутка, надо сказать, получилась многослойная: в магазине садовой техники вполне можно прикупить, например, необходимый инструмент для перекусывания колючей проволоки.
Как сообщалось, нелегальные мигранты, которые массово пытались пересечь белорусско-польскую границу 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.
В понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.
Ранее сообщалось, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.
Как писала "Страна", ранее Лукашенко заявил о готовности доставить нелегальных мигрантов самолетами "Белавиа" в Мюнхен или обратно на родину.
Также стало известно, что Лукашенко разместил мигрантов в логистическом центре, а ЕС дает им 700 тысяч евро помощи.