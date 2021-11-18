В четверг, 18 ноября, МВД внезапно объявило о брифинге, посвященном заказному убийству министра, которое удалось предотвратить.

Выяснилось, что речь идет о министре аграрной политики Романе Лещенко. По словам главы МВД Дениса Монастырского, министра заказал его бывший бизнес-партнер из США.

Сам шеф Минагро рассказал о своем конфликте с американцем довольно сбивчиво. И на брифинге чиновников этот бэкграунд по сути опустили. Однако история, которая за этим стоит, весьма интересная.

Собрали заявления правоохранителей и самого Лещенко на брифинге, а также разбирались, за что его хотели убить и хотели ли убить на самом деле.

Инсценировали два убийства. Что рассказали на брифинге

Денис Монастырский заявил, что МВД удалось предотвратить убийство министра аграрной политики Романа Лещенко, которого якобы заказали украинка и американец.

Операция проходила в два этапа.

На первом из них о министре Лещенко речи пока не шло. В августе в Нацполицию поступила информация, что гражданка Украины ищет киллера. Ее вывели на подставного убийцу, а все их общение и переписка фиксировались правоохранителями.

Выяснилось, что она помогала основному заказчику - гражданину США. У него возникли претензии к человеку, который не возвращал долги. Американец за $150 тысяч нанял коллектора, который должен бы выбить деньги, но он задачу не выполнил и деньги не вернул.

Тогда возник план убить коллектора. Нанятый "киллер" похитил коллектора и поместил в одном из домов Киева. На брифинге продемонстрировали видео, где заказчики убийства общаются с похищенным коллектором, и он просит его отпустить.

Далее американцу и украинке продемонстрировали липовое фото якобы убитого мужчины и видео с захоронением его тела.

После этого поступил заказ непосредственно на должника, которым оказался министр Роман Лещенко. Конфликт с ним возник в 2018 году, еще до того, как он занял министерское кресло.

Переговоры с киллером, которого попросили избить Лещенко, прошли в ресторане 17 ноября. Ему дали задаток $20 тысяч.

На опубликованном фрагменте видео видно, что предложение об убийстве сначала поступает не от американца, а от его собеседника (и это может указывать на то, что на самом деле была "подстава" и провокация преступления).

При этом заказчик говорит, что не заказывает убийство, но если в результате нападения жертва умрет, то он не против.

Как рассказали в МВД, "киллер" должен был совершить преступление после того, как заказчик покинет территорию Украины.

В настоящее время задержан и американец, и посредница. Им предъявили подозрения по четырем статьям: похищение, вымогательство, нанесение тяжких телесных и покушение на убийство. За это грозит наказание вплоть до пожизненного срока. О задержании проинформировали посольство США, а также самого Лещенко.

Фото задержанных опубликовал Офис генпрокурора

После этого слово взял сам министр аграрной политики. Он выглядел крайне растерянным. Сначала долго перечислял, как боролся с коррупционными схемами на своей должности (хотя это никакого отношения к делу об убийстве не имело). Затем перешел к конкретике. Заказавшего его американца он обвинил в мошенничестве.

"Для меня стало шоком, что ситуация 2017 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер, с точки зрения мошенничества гражданина США не только в отношении меня но и других аграриев. По его шантажу и искам в правовой плоскости все выиграны были суды. Манипуляции, шантаж - я на них не реагировал", - заявил министр.

То есть речь шла о каком-то корпоративном конфликте в аграрном секторе.

Роман Лещенко на брифинге. Фото: МВД

Позже министр уточнил, что заказчик представлял компанию, которая поставляла в Украину семена, но они оказались генно-модифицированными, что запрещено по украинскому закону.

При этом глава Минагро многое о своем конфликте с американцем умолчал.

Дело об украденных деньгах

Судя по той информации, которая публиковалась ранее в Сети, человек, которого назвали заказчиком убийства Лещенко - гражданин США Курт Джейкоб Гросанс.

Это американский фермер, который приехал в Украину в 2017 году. Он не скрывал, что у него личный конфликт с Лещенко. На многих ресурсах выходили его статьи с критикой министра и намеками, что он живет на незаконные доходы.

Профильные медиа рассказывают, что в 2017-2018 годах Роман Лещенко возглавлял фирмы, которые основал американец - "Дакота Агро Инвестментс" и "Гросанс".

Но в 2018 году американец подал на будущего министра в суд, обвинив его в том, что тот присвоил его деньги и перевел их на счета своей фирмы "Прогресс". Гросанс требовал с Лещенко 27 миллионов гривен - то есть примерно миллион долларов.

Фемида гражданину США отказала в мае 2020 года (копию решения можно прочитать здесь). То есть, когда Роман Лещенко уже был уполномоченным Зеленского по земельным вопросам, а через месяц возглавил Госгеокадастр. А потом и министерство аграрной политики.

Когда Лещенко стал министром, Курт Гросанс начал публично "топить" нового главу Минагро. И стал рассказывать подробности конфликта.

По его словам, во время того, как будущий министр был директором его фирмы, оттуда исчез большой объем зерна в неизвестном направлении (вспомним, что сам Лещенко выше говорил о конфликте вокруг зерна).

Также Гросанс обвинил своего управляющего в нецелевом использовании агротехники - якобы тот обрабатывал ей поля других фирм, где имел свой интерес. Ничего, разумеется, не возмещая хозяину.

Но самое значимое - это денежное хищение. Американец заявил, что Лещенко увел с его предприятия крупную сумму денег (250 тысяч долларов), из которых позже сделал взнос в избирательную кампанию Зеленского и стал его соратником.

Об этом Гросанс написал развернутый пост в своем Facebook накануне визита Зеленского в США в августе 2021 года.

"Меня обманул управляющий моего бизнеса по имени Роман, на тот момент – предприниматель средней руки в аграрной сфере, который начал выводить оборотные средства уже с четвертого дня своей работы в моей компании на свою семейную фирму и пользоваться моим посевным материалом на своих землях.

Наверное, я не первый и не последний американский инвестор, который ошибся в человеке, нанятом на должность управляющего. Но личность этого управляющего делает мой кейс уникальным.

Дело в том, что этот человек – Роман Лещенко, сделал крупный взнос в избирательную кампанию Владимира Зеленского весной 2019 года, переведя деньги на счет его партии "Слуга Народа". После победы новый Президент Украины в благодарность за поддержку назначил Романа уполномоченным Президента по земельным вопросам", - писал Гросанс.

Он обвинял украинскую полицию и суды в том, что они боятся Офиса президента и не реагируют должным образом на его жалобы. То есть Курт Гросанс критиковал не только Романа Лещенко, но и Зеленского, который его прикрывал.

"У украинской власти выработалась высокая резистентность к такого рода кейсам: если к ситуации не подключаются послы и высокопоставленные политики, значит все ОК! А парочка публикаций в СМИ тонет в общем информационном шуме.

Судя по всему, окружение Президента держит его в "теплой ванне", крайне дозированно и в позитивном плане подавая информацию о ситуации в стране, отсекая все то, что противоречит благостной картине "позитивных изменений". В такой ситуации, люди, близкие Президенту позволяют себе такие действия и "схемы", на которые никогда не решились бы их весьма одиозные предшественники", - писал американец.

Большую статью этому конфликту посвятила в январе газета Kyiv Post. Издание рассказывало, что читало переписку Гросанса и Лещенко в WhatsApp, где будущий министр несколько раз обещает вернуть деньги, а потом заявляет, что он банкрот, поэтому ничего не заплатит.

Сам же Роман в той же статье говорил, что никаких денег не присваивал, а ушел от американца потому, что тот контрабандой завез в Украину запрещенные ГМО-семена и планировал их высаживать. С чем Лещенко якобы не согласился.

Как бы то ни было, с проигрышем американца в украинском суде юридическая история не заканчивалась. Дело по заявлению Гросанса готовилось к рассмотрению в Соединенных Штатах, где американец был уверен в своем выигрыше, как он сообщил журналистам в той же статье.

То есть тут был с одной стороны чисто корпоративный спор, в котором непонятно кто прав, кто виноват.

А с другой - американский инвестор начал критиковать уже не только Лещенко, а и всю властную команду, жалуясь уже на Зеленского в посольство США и в англоязычную прессу. А также - что более важно - подав заявление на Лещенко уже в американский суд, который он имел все шансы выиграть.

И это в перспективе могло вылиться в большой скандал для Банковой, чей министр стал бы фигурантом американского расследования - на которое Офис президента повлиять бы уже не смог.

Поэтому нельзя исключать, что власть сработала на упреждение, а Курта Гросанса спровоцировали, устроив спецоперацию и подослав к нему человека с предложением "решить вопрос".

И теперь, когда американец закрыт в украинском СИЗО по тяжкой статье, судебные перспективы дела против Романа Лещенко в США становятся куда более туманными.

Если, конечно, адвокаты Гросанса не поднимут шум в американской прессе и не обвинят Лещенко и украинские власти в фабрикации дела с целью не отдавать долги.