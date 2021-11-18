Глава МВД Денис Монастырский проведет брифинг о неудавшемся покушении на одного из украинских министров. Он состоится сегодня, 18 ноября, в 17:30.

Об этом говорится на сайте МВД.

Монастырский расскажет о задержании полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства. Имя политика в анонсе не указано.

Напомним, "Страна" подробно писала о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, в машину которого стреляли под Киевом 22 сентября. Сам Шефир тогда не пострадал, однако киллер ранил его водителя. В 58-летнего водителя, не являющегося госслужащим, попало три пули. После ранения водитель проехал около 5 километров до парковки под супермаркетом возле села Лесники. Это, по мнению полиции и Шефира, спасло мужчинам жизнь.

По данному факту полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК). Пока неизвестно о количестве человек, нападавших на Шефира. Они произвели около 18 выстрелов, более десяти – попали в автомобиль Шефира. По предварительным данным, киллеры использовали автоматическое оружие калибра 7,62.

Также мы писали, как глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия покрыл броней свой внедорожник Toyota Land Cruiser после покушения на Шефира.