Национальная полиция засекретила данные о досудебном расследовании по делу о покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на ответ Нацполиции.

В сообщении указывается, что Нацполиция отказалась разглашать информацию о том, вернули ли Шефиру автомобиль Audi, в котором он находился во время покушения и который был изъят полицейскими для следствия.

Также в Нацполиции отказались обнародовать данные о том, сколько свидетелей допрошено по делу и найдено ли оружие преступления.

В своем ответе полиция констатировала, что сейчас по делу проводят необходимые следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств покушения и причастных к нему.

В Нацполиции отказались сообщать подробности, ссылаясь на статью 387 Уголовного кодекса (разглашение данных досудебного расследования).

Напомним, по факту обстрела машины первого советника президента Шефира открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Также мы подробно разбирались, кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли под Киевом и почему его называют "кошельком Зеленского".