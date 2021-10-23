Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал о состоянии здоровья своего водителя, который пострадал при обстреле автомобиля 22 сентября. По словам Шефира, шофер Александр Иванько пока находится на постельном режиме.

Об этом помощник Зеленского сообщил 22 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", - сказал Шефир.

Напомним, при стрельбе по машине Шефира сам он не пострадал, а вот водитель получил ранение. Несмотря на раны, Иванько каким-то образом удалось покинуть место происшествия и доехать до парковки магазина АТБ, где его подобрали медики. Его доставили на автомобиле скорой помощи в клиническую больницу "Феофания", где в день нападания сделали операцию.

Вскоре после операции глава МВД Денис Монастырский опубликовал фото пуль, которые хирурги извлекли из бедра водителя.

Спустя две с лишним недели после происшествия выяснилось, что водитель первого помощника президента не состоит в трудовых отношениях с Государственным управлением делами.