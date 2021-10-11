Правоохранители собираются сообщить новые подробности расследования уголовного дела по покушению на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - Сергея Шефира.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин, передает РБК-Украина.

"Безусловно, мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал... Я более чем уверен, что полиция в этом случае сработает на отлично, и мы сможем сообщить обществу уже в ближайшее время о продвижении в расследовании этого резонансного уголовного производства", - сказал Енин.

По его словам, правоохранители работают над исследованием полученных улик.

"Мы провели беспрецедентный комплекс оперативно-следственных мероприятий, и определенная часть из них еще продолжается. Органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии тщательно изучили 430 га местности - район, в котором было совершено это преступление, на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки, согласно вероятному маршруту отступления преступника, мы прошли даже дважды, и даже во время второго осмотра мы нашли дополнительные вещественные доказательства", - рассказал Енин и добавил, что по делу назначено еще около 30 экспертиз, и анализ данных продолжается.

Он напомнил, что к расследованию подключились сотрудники американских и британских правоохранительных органов, они оказывают техническую помощь.

Напомним, машину Шефира обстреляли 22 сентября в Обуховском районе Киевской области. "Страна" сообщала данные экспертизы, согласно которым в автомобиль попало 18 пуль.

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