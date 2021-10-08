Водитель первого помощника президента Украины Сергея Шефира - Александр Иванько, который пострадал при обстреле машины и был доставлен в больницу для операции, не работает в Госуправлении делами.

Об этом со ссылкой на ответ Государственного управления делами (Державне управління справами, ДУС - Ред.) сообщают "Украинские новости". Также издание публикует соответствующие документы.

"Сообщаем, что гражданин Иванько не состоит в трудовых отношениях с Государственным управлением делами. Штатным расписанием Государственного управления делами не предусмотрена должность водителя", - говорится в ответе.

В свою очередь, в автобазе Госуправления делами тоже заявили, что не знают такого водителя как Александр Иванько.

Напомним, машину Шефира обстреляли 22 сентября в Киевской области. "Страна" сообщала данные экспертизы, согласно которым в автомобиль попало около 20 пуль.

Водителю Шефира удалось покинуть место происшествия и доехать до парковки магазина АТБ, где он вызвал полицию и скорую помощь. Александр Иванько получил пулевое ранение ноги, ему сделали операцию.

Позже главврач "Феофании" рассказал, что в клинику водитель Шефира приехал один, и отказался назвать его диагноз.

Также мы писали, что стало понятно в деле Шефира через неделю после покушения.