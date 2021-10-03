Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет определенную информацию об исполнителях покушения на своего первого помощника Сергея Шефира, но озвучивать он ее пока не будет. Об этом он заявил во время брифинга по результатам встречи со "слугами народа" в Трускавце.

"Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Идет следствие. Многих людей вызывали, я знаю, много людей с очень известными именами, с кем Сергей общался, кого-то знал, кого-то подозревают", - сказал президент.

В то же время Зеленский уточнил, что определенную информацию об этом деле он не может предать огласке. "Какую-то информацию я имею, поэтому и говорю, что исполнителя найдут", - добавил президент.

Напомним, в ходе брифинга по итогам выездной встречи фракции "Слуги народа" в Трускавце Зеленский сказал, что хочет встретиться с Путиным, но этой встрече якобы мешает окружение президента России.

Кроме того, он обвинил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в том, что тот ведёт свою политическую игру, отстроился от партии и мешает "слугам" проводить в жизнь свою линию.