Спустя более 30 дней со дня покушения на первого помощника президента Сергея Шефира в официальных учреждениях - Нацполиции, Офисе генпрокурора и других правоохранительных структурах - эту дату встретили с явной тревогой. И не мудрено, ведь рапортовать пока, судя по всему, не о чем.

Однако силовики все же продолжают в буквальном смысле рыть землю в районе сел Круглик и Ходосивка на Киевщине, где 22 сентября был обстрелян автомобиль Шефира Audi A8. Буквально все силы и средства частей Нацгвардии, дислоцирующихся в Киеве и области, а также самые дееспособные структуры полиции - Департамент стратегических расследований, Департамент уголовного розыска и Главное следственное управление Нацполиции брошены на это дело.

Правда, ДСР сейчас не очень дееспособен: после прокола со списком воров в законе, который не удосужились перепроверить чиновники в СНБО, их сделали крайними и вместо увольнения безалаберного секретаря Данилова, разогнали все руководство ДСР.

Как на днях комментировал министр МВД Денис Монастырский, в ходе расследования прочесано более 430 га леса. И стоит отметить, что солдат заставили не просто пройти каждый пятачок, каждую поляну, а прошерстить пересеченную местность с металлоискателями.

Водолазы излазили и прощупали дно всех близлежаших водоемов, но оружие киллеров так и не нашли. Все, что известно о нем, - калибр 7.62. Очень распространенный и ни о чем не говорящий.

Со слов наших информированных источников в МВД, сейчас обрабатывается колоссальный массив информации по соединениям мобильных телефонов в этом районе с привязкой базовых станций к местности.Чтобы сэкономить время на легализацию, наши собеседники сознались, что Департамент оперативно-технических мероприятий Нацпола работает вероятно "по-черному", предположительно, вытягивают информацию своими аппаратными возможностями об абонентах мобильной связи без разрешения судов. Дескать, "ухвалы" судов о временном доступе получим вдогонку. Также оперов засадили просматривать терабайты видеозаписей с дорожных камер, а местность сразу после проишествия обследовали даже с вертолетов.

Покушение на Шефира может превратиться в "дело отравления Ющенко"

По информации наших источников в Офисе генпрокурора, несмотря на надрыв всех служб, похвалиться пока особо нечем, ведь впереди рутинная работа по криминальному анализу громаднейшего массива данных - "офизичивание" и допросы абонентов, засветившихся в нужной "соте", анализ маршрутов и допросы владельцев машин с многочасовых записей дорожных камер, подворный обход и допрос жителей окрестных сел, подготовка сотен ходатайств в суд на легализацию различных следственных действий. Не говоря уже о десятках криминалистических экспертиз. Сейчас уже их назначено более 30.

Следственные действия. Фото: Радио Свобода

Со слов наших собеседников, это классическое многотомное "контрольное дело", в котором спешат накопить побольше страниц, чтобы было чем отчитаться перед руководством. Одни только ходатайства о выемке документов в суд, протоколы допросов многих случайных людей, запросы и переписка между различными госорганами могут составлять десятки томов этого дела.

Генпрокурор Ирина Венедиктова требует докладов и справок от следственной группы едва ли не каждый день, поэтому обьем "макулатуры" в деле о покушении на Шефира будет множиться в геометрической прогрессии. Также к делу должны примкнуть сотрудники ФБР, правда, каким образом они смогут работать на территории другой юрисдикции, вопрос пока открытый. По одной из версий, с их помощью хотят получить спутниковые снимки местности, ведь собственных спутников у Украины для таких целей нет.

Место происшествия. Фото: Радио Свобода

"Учитывая что президент Зеленский уже намекнул, что в деле будут допрошены многие известные люди, все это напоминает длительное и зашедшее в тупик расследование отравления экс-президента Виктора Ющенко, в котором допросили всех- от топ-политиков уровня тогдашнего премьера Юлии Тимошенко до футболистов киевского "Динамо", - шутит наш источник из Офиса Генпрокурора.

Замминистра МВД Енин знает вес киллеров Шефира

Генпрокурору Ирине Венедиктовой покушение на первого прмощника Зеленского напомнило ее учебу в Харьковском университете внутренних дел. В трускавецком интервью журналистам она уверяла, что во время учебы стреляла едва ли не каждый день и, по ее мнению, кучность обстрела машины Шефира была хорошей.

"Когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость, каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. Это точно не постановка", – заявила генпрокурор во время недавнего выступления в Трускавце.

Более всех словоохотлив на тему покушение на Шефира новоиспеченный замминистра МВД Евгений Енин. И хотя всю свою карьеру и в Генпрокуратуре, в МИДе он занимался "международкой" и, как шутил когда-то отставной генерал МВД Геннадий Москаль о другом болтливом политике, несведущем в оперативном деле, "живых бандитов видел только в фильме "Место встречи изменить нельзя", все равно охотно берется комментировать ход резонансного расследования. Недавно в эфире программы Савика Шустера "Свобода слова" Енин заявил, что покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя совершил профессионал, и он был не один.

"Мы кое-что нашли, и все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз. Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время наших следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. И это все упростит поиск правонарушителя и его сообщников", - обьявил зам министра МВД.

Место происшествия. Фото: Радио Свобода

Далее Евгений Енин выдал свое видение почему покушение совершил профессионал: "Безусловно, мы имели дело с профессионалом. В течение 4 секунд он выпустил около 20 пуль. Мы имеем 15 попаданий в авто... 2 пули попали в ногу водителя... Нам уже не приходится доказывать никому и ничего, что это была якобы инсинуация. Мы достаточно четко понимаем, что ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя".

Енин также многозначительно заметил, что у правоохранителей есть дополнительные сведения, которыми они "не могут поделиться с обществом".

В лесных расстрелах живых не оставляют. Доказано охраной Курочкина

Если проанализировать имеющие данные о ходе расследования, мы получаем в сухом остатке то, что "киллер был не один, сидели с сообщниками в лесной засаде возле дороги, после "работы", оружие и гильзы унесли с собой, а, значит, пользовался мешочком-гильзоулавливателем; оставили минимум следов, из чего правоохранители сделали вывод, что работали профессионалы, а в Шефира не попали из 20 выстрелов специально.

По другой оперативной версии, якобы специально метили в водителя чтобы машина сьехала в кювет и легче было добить Шефира. Однако все же непонятно, если преступный замысел подразумевал полную зачистку людей в салоне Audi A8 Шефира и киллеров было как минимум двое, то почему они выбрали только одну точку обстрела и не открыли кинжальный огонь с двух точек обстрела.

Ведь, к примеру, 16 марта 2007 года, когда киллерам поставили задачу устранить людей уже застреленного на тот момент бизнесмена Максима Курочкина, их джип Toyota превратили в решето на лесной дороге возле села Плюты на Киевщине - уложили начальника охраны Курочкина - Андрея Харчишина и троих его подручных на месте. Это наталкивает на мысли что в случае с Шефиром все-таки не стояла задача кого-то убивать, максимум несмертельно ранить. Кстати, потерпевший водитель Шефира, в ногу которого попала пуля все еще проходит лечение.

"Лежит, не встает.Его ждет длительная реабилитация. Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", – рассказал Шефир в интервью одному из телеканалов.

В правоохранительных органах не исключают, что при при таком резонансе силовики, в желании выслужиться перед президентом, могут назначить "кллерами" просто случайных людей, чьи мобильные телефоны засветились в том же районе (при том, что настоящие участники стрельбы, наверняка шли на дело без мобильных телефонов).

Также наши источники в силовых структурах полагают, что заказчиками покушения могут сделать политических противников власти. При этом они не отбрасывают версию и инсценировки покушения.

"С учетом отсутствия каких-либо улик назначить исполнителями и заказчиками стрельбы могут кого-угодно. И, не исключаю, что по такому пути и пойдут. Заявив, что покушение организовали конкретные олигархи или оппозиционные политики. Возможно, даст показания какая-то "торпеда" внедренная в их окружение. Много есть вариантов. Но что касается самого покушения, то для любого профессионала очевидно, что целью стрельбы не было убийство Шефира. Поэтому просматривается две версии. Первая - просто попугать и "предупредить" ближайшего соратника Зеленского, а возможно и самого президента. Но это очень рискованная форма предупреждения - стрелять по движущейся машине. Вторая версия - инсценировка. Вплоть до того, что стреляли не по движущемуся автомобилю. А по стоящей машине, в которой возможно и не было Шефира, но был водитель, который и получил ранение в ногу. На эту версию указывает отсутствие каких-либо достоверных задокументированных свидетельств стрельбы по машине в то время как она двигалась по лесу", - говорит источник.