Министерство внутренних дел сообщило, что предотвратило покушение на возглавляющего министерство агрополитики Романа Лещенко.

Об этом во время брифинга заявил глава МВД Денис Монастырский.

В частности, он сообщил, что Романа Лещенко заказал гражданин США , который имел к министру имущественные претензии.

Полиция вышла на американца по другому делу - он ранее заказал убийство человека, который работал для него сборщиком долгов в 2018 году. Но это "убийство" уже на тот момент контролировалось полицией и стало инсценировкой.

"Было имитировано похищение этой персоны, он был помещен в один из загородных домов. Первый заказчик - гражданка Украины, которая общалась с киллером. И второй - гражданин Соединенных штатов, приехали туда, чтобы убедиться, что действительно был исполнен этот заказ. Дальше мы покажем часть видео, которое предоставило следствие. Это короткое общение заказчиков с так называемой жертвой. После этого было выполнено четкое пожелание, чтобы этот человек был убит", - рассказал Монастырский.

Для подтверждения убийства заказчику скинули якобы погребение убитого. Не подозревавший об инсценировке заказчик был доволен "успехом" первого заказа и сделал второй - уже на Романа Лещенко.

"Это было в 2018 году, до того, когда он стал работал в правительстве. В ресторане прошла встреча. Был дал задаток - 20 тысяч долларов", - говорит Монастырский

Сам министр Лещенко очень сбивчиво объясняет, за что его хотели убить. Сначала он долго перечислял, как боролся со схематозом на своей должности. Затем перешел к конкретике.

"Для меня стало шоком, что ситуация 2017 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер, с точки зрения мошенничества гражданина США не только в отношении меня но и других аграриев. По его шантажу и искам в правовой плоскости все выиграны были суды. Манипуляции, шантаж - я на них не реагировал", - заявил министр.

То есть речь о каком-то корпоративном конфликте в аграрном секторе. Но рассказ Романа Лещенко все равно крайне туманный.

На данный момент все заказчики помещены в камеру изолятора временного содержания.

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