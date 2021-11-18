Министр агрополитики Роман Лещенко очень сбивчиво объяснил, за что его хотели убить.

Объяснение прозвучало на совместном брифинге с главой МВД Денисом Монастырским 18 ноября.

Сначала Лещенко долго перечислял, как боролся со схемами на своей должности (хотя, как потом оказалось, его работа на госдолжности никакого отношения к попытке убийства не имеет). Затем перешел к конкретике.

"Для меня стало шоком, что ситуация 2017 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер, с точки зрения мошенничества гражданина США не только в отношении меня но и других аграриев. По его шантажу и искам в правовой плоскости все выиграны были суды. Манипуляции, шантаж - я на них не реагировал", - сказал министр.

Насколько можно понять из этих предложений, речь идет о каком-то корпоративном конфликте в аграрном секторе, который произошел задолго до того как Лещенко стал министром.

Лещенко позже уточнил, что заказчик был представителем компании, которая поставляет в Украину семена. Но они оказались генно-модифицированными, что запрещено по украинскому закону.

Как писала "Страна", к вечеру четверга стало известно, что глава МВД Денис Монастырский проведет брифинг о неудавшемся покушении на одного из украинских министров.

Позже выяснилось, что полиции удалось предотвратить покушение на возглавляющего министерство агрополитики Романа Лещенко.