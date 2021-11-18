Bellingcat обвинил Зеленского во лжи

Вчерашний день в информпространстве Украины прошел явно не по сценарию Банковой, поскольку его сделал Bellingcat. Британское интернет-издание все-таки опубликовало результаты своего расследования о спецоперации задержания бойцов частной военной компании "Вагнер" и о причинах ее срыва.

Собственно, главное было сказано еще накануне нардепом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой, которая в отчете следственной комиссии парламента признала: спецоперация действительно планировалась. Так что все, что опубликовал Bellingcat, сенсацией уже не было. Британцы просто подтвердили и уточнили всю ту информацию, которую ранее уже публиковали неофициально.

Поэтому все основные вопросы возникают вовсе не в отношении того, кто отдал приказ отменить спецоперацию (тем более что четкого ответа на этот вопрос до сих пор нет - из расследования Bellingcat вытекает, что никто ее не отменял, а Ермак лишь попросил перенести). Основные вопросы совсем другие.

Вопрос первый: кто отдал приказ о проведении абсолютно бессмысленной операции? Вчера много говорилось о том, как могла прославиться СБУ, но никто даже не задался вопросом насчет того, что она вообще давала Украине. Максимум, что звучало, – это версия о том, что "вагнеровцы" стали бы обменным фондом. Но не слишком ли дорого проводить ради обменного фонда спецоперацию, которая была чревата неприятными последствиями для внешней политики (посадка иностранного самолета на своей территории под надуманным поводом) и даже человеческими жертвами в ходе штурма самолета?

Ответ на этот вопрос содержится в расследовании и он однозначен: приказ на осуществление этой авантюры отдал Зеленский. Тот самый Зеленский, правительство которого затем ввело санкции против Белоруссии за то, что та посадила самолет с Протасевичем. При том, что, как видим, сама украинская власть планировала сделать то же самое, но только с куда более тяжелыми последствиями (ведь пришлось бы захватывать самолет на котором находились несколько десятков подготовленных к войне мужчин).

И вопрос второй: почему президент врал о том, что никакой спецоперации не планировалось? Не потому ли, что он сейчас уже понимает насколько мерзко и цинично выглядит приказ о проведении операции с посадкой обманом самолета в Киеве? Приказ, который отдал он лично.

Ахметов против Зеленского: война в открытую

Тем временем у Банковой нарастает другая проблема: противостояние с Ринатом Ахметовым, которое не скрывает уже ни одна, ни другая сторона.

Сам донецкий олигарх вышел из тени, дав развернутое интервью, в котором заявил: если его объявят олигархом, он пойдет в украинские и международные суды.

И нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев констатировал: война Ахметова с Зеленским вошла в открытую стадию. Причем, по словам депутата, олигарх не только формирует "несколько политических колонн" под выборы, но и уже сейчас готов дестабилизировать ситуацию в стране через саботаж в энергетике и вывод людей на улицы.

Правда, насчет "саботажа в энергетике" звучит странно в ситуации, когда именно компания Ахметова везет в Украину купленный ею уголь, которым хвастается президент. Но это мелочи, которые в команде Зеленского, естественно, не замечают.

Как не замечают и того, что единственным виновником конфликта назначают донецкого олигарха, который ни с того ни с сего решил воевать с Банковой.

Между тем очевидно, что войну начал именно Зеленский. И не только с Ахметовым, но и со всем крупным бизнесом. Причем дело не столько в ярлыке "олигарх", который могут навесить. Дело в том, что президент задекларировал желание перекроить всю политическую и бизнес-карту страны, действуя по беспределу.

Когда в феврале вводились санкции против Медведчука, Козака и трех телеканалов, большинство предпочло не заметить очевидной незаконности действий или даже одобрить их – и тем самым позволило Зеленскому открыть ящик Пандоры. Закон об олигархах и требование Банковой передать все телеканалы в управление власти – это следующие звенья той же самой цепи, порожденной безнаказанностью и возможность осуществлять беспредел через санкции СНБО.

И теперь существует лишь два варианта: либо этой цепью скуют всю "незеленую" элиту страны, либо все потенциальные противники Зеленского вырвут эту цепь из рук президента и обмотают вокруг его шеи.

Ахметов в этой битве оказался на передовой только потому, что у него больше всего ресурсов и рычагов. За его спиной – многие из тех, кому не по душе жить в ожидании внесудебной расправы через санкции.

Республика "антиваксов": что нашла во Львове СБУ

Тем временем СБУ обнаружила еще один фронт, открытый против власти, – антивакцинаторский. Точнее, по версии спецслужбы, "антиваксы" – это только прикрытие для реального врага, который ведет эту борьбу. А реальный враг – это, естественно, Кремль, рука которого на этот раз дотянулась во Львов. Там вчера вручили подозрение местному активисту Остапу Стахову, который организовывал митинги "активаксов".

Причем, как уже сказано, борьба против вакцинации, ведущаяся львовским активистом, – это только прикрытие для более глобальной деятельности, которая, как утверждает СБУ, готовил захват власти по заданию российских кураторов. Конечной целью Стахова, как оказалось, было чуть ли не создание собственной республики под видом территориальной общины, которая имела бы свою милицию и экономику.

Тут стоит отметить грандиозный размах обвинения, предъявляемого скромному львовскому активисту. Правда, доказательством намерений Стахова являются только сомнительная переписка в мессенджерах и фейковая печать территориальной общины почему-то города Чернигова. А единственным доказательством наличия российского куратора – фото неизвестно чьего паспорта РФ.

Понятно, что при таких "доказательствах" обвинение в захвате власти обречено развалиться. И останется только обвинение в организации антивакцинаторских митингов, которое уголовным не является. Причем, скорее всего, рука Кремля тоже исчезнет, поскольку, как уже сказано выше, в Украине и без Путина достаточно влиятельных сил, которые не прочь создать проблемы власти.

Конец света из Белоруссии

Хотя, по большому счету, митинги антиваксов – это лишь комариный укус по сравнению с энергетическим кризисом, который продолжает разрастаться. Вчера Белоруссия объявила, что прекращает поставлять в Украину электроэнергию, поскольку у нее автоматически отключился первый энергоблок атомной электростанции. В общем, технических возможностей спасать украинских энергетиков больше нет.

Правда это или нет? Этого в обозримом будущем мы не узнаем. Нельзя исключать, что Александр Лукашенко под влиянием Москвы решил пожертвовать прибылью от продажи электроэнергии в Украину и присоединился к российской энергетической блокаде.

Но и утверждать этого нельзя. Если у нас энергоблоки на атомных и "неатомных" станциях регулярно останавливаются, то почему подобное не может произойти в Белоруссии?

Да и не это главное. Главное в том, что украинская власть, которая 15 месяцев назад решила не признавать белорусскую, не имела права создавать ситуацию, при которой она оказывается в зависимости от "непризнанной республики".

Либо, если уж такой зависимости избежать нельзя, нужно было сделать то, что сделало бы любое здравомыслящее руководство: то есть признало бы власть соседнего государства. Тем более что от нынешнего непризнания нам никакой пользы нет.

Телефонное признание: Меркель снова звонит Лукашенко

В Европе движение по признанию власти президента Лукашенко уже началось. Канцлер Германии Ангела Меркель вчера – во второй раз за три дня! – позвонила лидеру Белоруссии. В официальных сообщениях значение этого факта стараются приуменьшить, не указывая должности Лукашенко, в СМИ пытаются приуменьшить еще и тем, что, мол, звонит канцлер, которая уходит. Но факт остается фактом – Зеленскому, к примеру, Меркель с такой частотой никогда не звонила.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс опубликовала коварный план Бацьки, якобы предложенный им Евросоюзу: он решит все проблемы с мигрантами, если ЕС признает его легитимным президентом и отменит санкции.

Если такой план действительно существует, то Лукашенко можно назвать гением, поскольку его планы действительно срабатывают – в отличие от планов украинской власти.

Что касается моральной стороны вопроса… Тут нужно вернуться в 2020 год. ЕС не признал Лукашенко избранным президентом (хотя, к примеру, "выборы" в Туркменистане или Узбекистане его вообще не волнуют), официально поддержал оппозицию и ввел санкции за то, что белорусская власть с ней боролась. Как должен был отвечать на все это президент Белоруссии? Слать благодарности?

Сами беженцы во всей этой истории, безусловно, являются жертвами. Но, в первую очередь, жертвами иллюзий, которые в них годами поддерживал Евросоюз. Не будь этих иллюзий, иракцы или ливийцы в Белоруссию не полетели бы ни за какие коврижки.