"Дестабилизация Украины": кто и зачем

Украина вступила в кампанию заявлений о возрастающей российской угрозе на ее границах. Отечественный Минобороны все же увидел "высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", таким образом поддержав звучащие в Штатах уже минимум две недели заявления о сосредоточении российских войск на украинской границе.

Выглядит это, правда, несколько странно, поскольку в течение предыдущих двух недель топ-чиновники украинской власти упорно не замечали никакого сосредоточения, считая, что это то ли фейки российской пропаганды, то ли вообще неизвестно что. Но теперь раздуванием "российских фейков" занялась уже и сама украинская власть.

Однако акценты заявлений – как на Западе, так и в Киеве – несколько изменились: если раньше американские политики и СМИ настаивали на том, что у наших границ скапливаются подразделения российской армии, то теперь их сообщения стали более обтекаемыми – насчет указанной "вероятности дестабилизации ситуации", что может, по сути, означать что угодно. Вот в эту кампанию и включилась украинская власть.

Тезис насчет "дестабилизации" выглядит для Банковой гораздо привлекательнее. "Скопление войск агрессора на границе" так или иначе требовало неприятных для власти действий – то ли мобилизации, то ли, наоборот, срочных переговоров с Москвой. А "дестабилизация" позволяет ограничиться объявлением всех внутренних врагов потенциальными дестабилизаторами.

В этом контексте даже фак Зеленскому от Лероса можно расценить не как "хулиганку", а условный сигнал к началу свержения государственной власти в интересах Кремля. И тогда можно требовать не домашнего ареста, а десять лет или даже пожизненного за госизмену.

Вопрос только в том, как оценят подобный приговор для Лероса те же западные политики и СМИ, которые сейчас раскручивают тезис о "дестабилизации".

Кабмин зажимает субсидии

Тем временем политика реальной дестабилизации Украины действительно идет полным ходом. Только проводится она вполне легально, и ее модератором является Кабмин.

Только сознательной политикой дестабилизации можно объяснить цепочку фактов, состоящую из нежелания закупать летом газ и уголь с одновременным жестким отказом от прямого газового контракта с "Газпромом".

И это, так сказать, первый этап дестабилизации. На втором правительство, поставив всех перед безальтернативным вариантом закупки газа по доллару за куб, объявило о планах ужесточения получения субсидий.

Теперь наличие автомобиля или депозита в сто тысяч гривен однозначно поставит крест на любых надеждах помощи от государства. Неважно, что эти четыре тысячи долларов могут быть накоплениями всей жизни, – украинцам предлагается отдать их за "коммуналку" и только после этого, оставшись без ничего, попытаться претендовать на субсидию. Если ее к тому времени вообще не отменят.

Безусловно, все это можно назвать "выполнением условий МВФ". Но если подобная политика – это условия МВФ, то тогда придется сделать вывод, что дестабилизацией Украины руководят из Вашингтона.

Расследование по "вагнеровцам": Банковая объявлена "невиновной"

Впрочем, реальные попытки дестабилизации украинской власти со стороны Запада тоже имеют место. К ним, в частности, можно отнести всю историю с проваленной спецоперацией СБУ и западных спецслужб по выманиванию в Украину бойцов российской частной военной компании "Вагнер", которая свелась к обвинениям в адрес Банковой.

Украинская власть, как известно, очень долго сопротивлялась этим обвинениям. На первом этапе она вообще отрицала, что какая-то спецоперация была. Потом отрицала, что в ней участвовали украинские спецслужбы. Но на вчерашний день была назначена публикация результатов расследования Bellingcat, которые с версиями украинских властей, видимо, не сочетаются.

Поэтому вчера же "слуга народа" Марьяна Безуглая в экстренном порядке опубликовала отчет временной следственной комиссии парламента, которая провела собственное расследование.

Из него теперь мы точно знаем, что спецоперация была. И, более того, ее план подразумевал посадку обманом в Киеве самолета, летевшего по маршруту Минск-Стамбул.

Но при этом комиссия обошла главный вопрос - кто дал приказ на остановку готовящейся операции. Правда, Безуглая отдельно уточнила, что Зеленский и Ермак приказ не отдавали. Но кто мог это сделать еще - не сказала. Хотя, по сути, это и являлось главной целью расследования. Да и с трудом верится, что нельзя установить кто отменил готовившуюся украинскими спецслужбами операция.

В общем, спецоперация как-то рассосалась сама. На самом деле это пошло на пользу стране, которая избежала обвинений в авиатерроризме, но кому-то на Западе все равно не нравится. Поэтому следует ожидать, что обвинения в адрес Банковой продолжатся.

"Слугу народа" отдали "соросятам"

А параллельно с этим ведется кампания по дестабилизации партии "Слуга народа". Причем ведется она изнутри этой партии.

Вчера на съезде "слуг" было принято решение о том, что лидером "Слуги народа" становится Елена Шуляк. Таким образом Банковая, как и обещала, поправила гендерный баланс, а заодно освободила от лишних обязанностей Александра Корниенко, карьера которого, судя по всему, идет по восходящей.

Но карьера любителя "корабельных сосен" сама по себе – вопрос второстепенный. Первостепенный – это фактический отказ окружения Зеленского от партии. Ее отдали в руки группы "соросят", которые, видимо, попытаются выжать из бренда максимум, а Банковой, судя по всему, этот проект уже не нужен.

Кстати, нынешний президент в этом плане не оригинален: Виктор Янукович в 2012-м тоже фактически отказался от "Партии регионов" и перенес центр власти в Семью. У Зеленского наблюдается нечто похожее, только "семьей" это не называется.

Однако в этой ситуации становится интересно – а на что же тогда рассчитывает Банковая? Янукович, отстраняя от власти соратников по ПР, скорее всего, вообще хотел свести роль Верховной Рады к нулю – и тогда бы парламентские выборы никакой роли не играли. Неужели и у Зеленского подобные планы?

Евросоюз: осторожно, двери закрываются!

"Возвратить в страны, из которых приехали". Эти слова должны быть высечены на главных площадях всех государств Ближнего Востока, потому что они являются главной сутью нынешней политики Евросоюза в отношении беженцев. Прочитав эти слова, каждый гражданин любого государства в Северной Африке и на Ближнем Востоке будет знать, чем заканчиваются игры в демократию и гуманизм, которые устраивает Запад в их странах.

Евросоюз всегда был неоднороден в отношении мигрантов. И если бы фразу о том, что беженцев из Ирака и Ливии, осаждающих белорусско-польскую границу, сказал бы министр собственно из Польши или Венгрии, ее даже не стоило бы упоминать. Но ее сказал министр иностранных дел Германии Хайко Йозеф Маас: "Я буду выступать за то, чтобы эти люди... были возвращены в страны, из которых они приехали, и чтобы эти страны взяли на себя свою часть ответственности".

Германия была оплотом защиты прав беженцев – в частности, в 2015-м, когда вынудила весь ЕС открыть шлюзы для мигрантов, бежавших преимущественно из Сирии. Именно эта политика Берлина (а не некая гибридная война в исполнении Александра Лукашенко) стала морковкой, висящей перед носом у каждого гражданина неблагополучных государств "Околоевропы". А неблагополучны в ней, в первую очередь, Ирак, Афганистан и Ливия – то есть государства, в которых НАТО установила демократию. Из этой нищей демократии, помноженной на постоянную угрозу для жизни, сотни тысяч решили уехать в демократию более стабильную.

Однако отныне окно возможностей закрыто. ЕС окончательно превращается в сытую демократию для избранных, недоступную для наций второго сорта. И касается это не только иракцев с ливийцами, которым стабильную жизнь при диктаторах заменили демократией, а потом "кинули". На втором плане в этой истории можно разглядеть и Украину, граждане которой вот уже семь лет стонут под игом "европейской демократии", которая является лишь оберткой для местного нацизма, помноженного на разрушенную экономику и дикие тарифы.

Поэтому не только в Багдаде или Триполи, но и в Киеве на главных площадях нужно повесить транспаранты со словами Мааса. Они будут лучшим напоминанием всем, кто позарится на обертку "европейской демократии".