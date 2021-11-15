Елена Шуляк, как и писала ранее "Страна", возглавила партию "Слуга народа". Ее кандидатура была единственной на этот пост. Ранее его занимал Александр Корниенко.

Это решение принято партией во время съезда в понедельник, 15 ноября.

Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также он является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Киеве в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа". Так, "слуг" ожидает большая программа. В частности, на заседании выступит новоизбранная глава партии "СН" Елена Шуляк.

Мы также сообщали о том, что Александр Корниенко, который сложил с себя полномочия главы партии "Слуга народа", предложил назначить на свое место Елену Шуляк. По словам Корниенко, Шуляк - "опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив".

"Страна" подробно разбиралась, почему в партии "Слуга народа" решили поменять лидера.