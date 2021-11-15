В рамках реформы парламента от фракции "Слуга народа" предлагается упразднить Главное научно-экспертное управление Верховной Рады (ГНЭУ), которое предоставляет свой вывод на законопроекты перед первым чтением.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Указано, что 9 ноября, во время встречи с с представителями международных проектов технической помощи , председатель ВР Руслан Стефанчук, первый заместитель главы ВР Александр Корниенко и глава аппарата ВР Вячеслав Штучный рассказали о реформе парламента.

Среди основных направлений данной реформы, по их словам, будет создание на базе Института законодательства Верховной Рады некой исследовательской службы, которая и будет предоставлять экспертные выводы относительно законопроектов и готовить аналитические выводы.

Как заявил Корниенко, в данный момент ГНЭУ не пользуется доверием в парламенте. В свою очередь Руслан Стефанчук, во время согласительного совета 15 ноября, тоже напомнил о реформе парламента.

"У нас состоялась встреча, которая касалась заключения меморандума между Верховой Радой и нашими международными партнерами. Мы обсудили вопросы о создании в стенах Верховной Рады исследовательского парламентского центра, сопровождении фундаментальных законопроектов, необходимых для нормальной деятельности парламента.

Кроме того, у нас будет создана на этой неделе рабочая группа по реформе Регламента Верховной Рады, подписано соответствующее распоряжение. Возглавит эту группу Александр Корниенко. Положения регламента должны быть условием для трансформации Верховной Рады", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Институт законодательства Верховной Рады не так давно поддерживал инициативы "Слуги народа", в том числе относительно внедрения в Украине мировых судей.

Напомним, Корниенко сложил с себя полномочия главы партии "Слуга народа" и предложил вместо себя назначить на свое место Елену Шуляк.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему в партии "Слуга народа" решили поменять лидера.