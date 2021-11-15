Вице-спикер Александр Корниенко заявил, что некоторые народные депутаты не желают выполнять постановление Верховной Рады о предъявлении ковид-сертификатов или ПЦР-тестов для входа в помещения парламента.

Об этом Корниенко заявил в ходе Согласительного совета парламента в понедельник, 15 ноября.

"К сожалению мы уже имеем примеры, когда (не буду называть ни фракцию, ни фамилию), но народные депутаты ведут себя ну так, согласно записи сложно понять, достойно ли, но похоже, что недостойно и на счет соблюдения карантинных ограничений и по отношению к работникам управления госохраны. Хотелось бы обратиться к руководству фракций провести разъяснительную работу с депутатами. Потому что меньше всего должны страдать сотрудники управления госохраны, которые просто стоят на посту, а депутаты ведут себя непозволительно", - сказал Корниенко.

Напомним, с понедельника, 15 ноября, в Верховную Раду должны пускать только тех, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса или негативный тест на COVID-19. Эти правила прописаны в постановлении, которое председатель парламента Руслан Стефанчук подписал 12 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что 2 ноября Верховная Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации от коронавируса, справки о выздоровлении или ПЦР-теста.

Также мы узнавали, что думают депутаты о запрете входа в Раду без ковид-документов.



