Руслан Стефанчук подписал распоряжение. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление , согласно которому в здание парламента будут пускать тех, у кого есть сертификат вакцинации от коронавируса или негативный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении.

Об этом сообщается на официальном сайте Рады.

Верховная Рада проголосовала за данное постановление 2 ноября. Согласно документу, в здание парламенту смогут зайти только обладатели сертификата вакцинации,  отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа) или справки о выздоровлении (сделанной не более чем за шесть месяцев). Ограничения касаются народных депутатов и их помощников, работников СМИ и остальных. Новые правила вступят в силу в понедельник, 15 ноября.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий еще в начале октября предлагал пускать в парламент только по документам о вакцинации от коронавируса или по ПЦР-тесту. По мнению Радуцкого народные депутаты должны продемонстрировать, что правила для всех одинаковые.

Также "Страна" спросила у народных избранников, как они относятся к новым ограничениям.

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