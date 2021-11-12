Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление , согласно которому в здание парламента будут пускать тех, у кого есть сертификат вакцинации от коронавируса или негативный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении.

Об этом сообщается на официальном сайте Рады.

Верховная Рада проголосовала за данное постановление 2 ноября. Согласно документу, в здание парламенту смогут зайти только обладатели сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа) или справки о выздоровлении (сделанной не более чем за шесть месяцев). Ограничения касаются народных депутатов и их помощников, работников СМИ и остальных. Новые правила вступят в силу в понедельник, 15 ноября.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий еще в начале октября предлагал пускать в парламент только по документам о вакцинации от коронавируса или по ПЦР-тесту. По мнению Радуцкого народные депутаты должны продемонстрировать, что правила для всех одинаковые.

Также "Страна" спросила у народных избранников, как они относятся к новым ограничениям.