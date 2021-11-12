Начиная с понедельника, 15 ноября, украинские туристы смогут посещать Испанию только если они прошли полный курс вакцинации от коронавируса, до этого дня украинцы могут въезжать без ковид-сертификатов.

Об этом сообщается на интерактивной карте МИД.

"Начиная с 15 ноября будет разрешаться въезд в Испанию из Украины граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации против Covid 19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств (по истечению 14 дней со дня получения последней дозы)", - сказано в сообщении.

Украинцы без сертификата вакцинации, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или справкой о выздоровлении могут въехать в страну только в ряде особых случаев: если у ни есть разрешение на проживание в одной из стран ЕС, в случае документально подтвержденных форс-мажорных обстоятельств и т.д.

При этом до 15 ноября украинцы еще могут въезжать в Испанию без ковид-сертификата или ПЦР-теста, достаточно только заполнить формуляр санитарного контроля на сайте.

Напомним, на этой неделе Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

Также сообщалось, что несмотря на исключение Украины из зеленого списка ЕС Австрия осталась для украинцев открытой.