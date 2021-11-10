После официального исключения 9 ноября Украины из списка "зеленых" стран для въезда в Европейский союз некоторые государства все же позволяют украинцам прибывать на свою территорию. К таким относится Австрия.

Об этом сообщил в своем Твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. Продолжаем работать с партнерами в ЕС, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для граждан Украины", - написал Кулеба.

Буквально сегодня днем тот же Кулеба сообщал, что Нидерланды, Хорватия и Чехия тоже оставили открытыми границы для граждан Украины. Въезд в эти три страны возможен лишь при условии прохождения полного курса вакцинации от коронавируса.

А вот Бельгия сразу после исключения нашей страны из списка ЕС закрыла свои границы для украинских туристов. Наши сограждане имеют право въехать в Бельгию только при наличии уважительной цели. Ограничения на въезд касаются и тех, кто полностью прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

А еще до 9 ноября, в конце октября, свои границы для граждан Украина закрыла Мальта. Туда можно попасть только по спецразрешению.