Нидерланды, Хорватия и Чехия оставили открытыми границы для граждан Украины, в то время, как Бельгия закрылась даже для привитых от Covid-19 украинцев. Въезд в эти страны возможен лишь при условии полной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

По данным Кулебы, условием въезда в Нидерланды остается справка о полном курсе прививок, а с 13 ноября для въезда нужен будет и негативный тест на коронавирус.

"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября помимо свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим негативный тест", - написал Кулеба.

Границы Хорватии также остаются открытыми для украинцев.

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор", - написал в еще одной твитте глава МИД. Украины.

Въезд в Хорватию для украинских граждан возможен при наличии документального подтверждения туристической цели поездки.

Кроме того, для пересечения границы гражданам Украины нужно предоставить ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген или справку о выздоровлении от коронавирусной инфекции. Также въехать в Хорватию можно с документом, подтверждающим вакцинацию от Covid-19 двумя дозами признанных в ЕС препаратов.

Вместе с тем, и Чехия не закрывает границы для тех граждан нашей страны, которые сделали прививку от коронавируса.

"Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше. Продолжаем работать с партнерами в странах ЕС с целью сохранения свободы передвижения наших граждан", - написал Кулеба.

Напомним, накануне Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

После этого Кулеба заявил, что Кипр и Эстония не будут закрывать границы для украинцев, несмотря на решение ЕС.