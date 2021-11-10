В Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. В среду, 10 ноября, Минздрав сообщил о 23 283 заражениях, выявленных в течение прошедших 24 часов. Уже второй день количество летальных случаев Covid-19 за сутки превышает 800.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 130 772 случая коронавируса. Из них 74 206 оказались летальными. 2 553 842 человека выздоровели.

В течение прошлых суток у 23 283 человек подтвердился коронавирус (среди них 1 539 детей и 529 медиков). 5 696 человек попали в больницы. 16 277 пациентов выздоровели, 816 умерли.

Вчера, по данным Минздрава, в Украине сделали 267 401 прививку от коронавируса. Первую дозу получили 150 663 человека, вторую - 116 738.

Напомним, ранее мы писали о том, что в НАН Украины прогнозируют до 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки на следующей неделе. Ученые использовали метод расчетов, при котором учитываются праздничные дни и выходные, и выяснили, что на этой и на следующей неделе заболеваемость Covid-19 в Украине будет находиться на высоком уровне.

Также мы рассказывали о том, что глава Pfizer прогнозирует, что ревакцинироваться от коронавируса придется ежегодно. По его мнению, бустерная доза вакцины защищает организм от заражения, но ее эффективность спустя время может снижаться.