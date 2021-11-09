Мобильный госпиталь для больных коронавирусом развернула в Киеве Государственная пограничная служба.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, он может быть многопрофильным, но в связи с нынешней ситуацией его презентовали как инфекционный для лечения Covid-19.

"Госпиталь рассчитан на 60 койко-мест и автономно способен оказывать квалифицированную помощь по лечению и диагностике или эвакуации на высшем уровне медицинской помощи. Мобильный полевой госпиталь комплектуется необходимым количеством профильных врачей, а также медсестер, фельдшеров", - говорится в сообщении.

Он также может усиливаться другими специалистами и оказывать квалифицированную медицинскую помощь с элементами специализированной.

Полевой госпиталь укомплектован баллонами с кислородом и кислородными концентраторами.

В его составе также автономный диагностический комплекс, который позволяет осуществлять качественное рентгенологическое, УЗИ-обследование, имеет передвижную лабораторию.

Для автономной работы в полевых условиях у госпиталя есть генераторы, обеспечивающие энергией его и полевую кухню.

Ранее "Страна" писала о том, что в Каховке развернули палатки мобильного госпиталя ГСЧС.

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