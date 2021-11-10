Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что объявить об окончании пандемии можно будет только тогда, когда не будет перегружена система здравоохранения.

Об этом во вторник, 9 ноября, в интервью газете "La Vanguardia" заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.



"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию", - сказал Клюге.

По словам директора Европейского бюро ВОЗ, согласно "довольно надежным оценкам", к февралю 2022 года в Европейском регионе из-за коронавируса могут умереть еще приблизительно полмиллиона населения, если тенденция с распространением болезни не изменится.

"Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась. Пару месяцев назад главной проблемой было наличие вакцин, теперь же проблема - скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости", - подытожил Клюге.

Кроме того, он также заявил, что планирует "создать рабочую группу в Европе", которая будет отвечать за вопросы о вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 6 по 7 ноября в Украину поступила новая партию американской вакцины от коронавируса Pfizer. Препарат доставили в страну в минувшие выходные. Кроме того, сообщалось, что в конце октября в нашей стране утилизировали полмиллиона доз другой вакцины - AstraZeneca, у них истек срок годности.

Кроме того, сегодня мы писали о том, что в Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. В среду, 10 ноября, Минздрав сообщил о 23 283 заражениях, выявленных в течение прошедших 24 часов. Уже второй день количество летальных случаев Covid-19 за сутки превышает 800.