Министерство здравоохранения утилизировало полмиллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, у которых истек срок годности. Препараты отправились в утиль еще в конце октября.

Об этом сообщает сайт LIGA.net со ссылкой на ответ ведомства на журналистский запрос.

В Минздраве заявили, что к 1 ноября в Украине оставалось около 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca, срок годности которых истекал 31 октября. Их изъяли из прививочных пунктов и центров вакцинации.

В ведомстве добавили, что более точное количество просроченных доз станет известно после пересчета остатков препаратов в регионах.

Сейчас в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых заканчивается через несколько недель. В Минздраве сообщили, что их будут использовать для прививок в качестве первой и второй дозы.

В середине сентября "Страна" рассказывала, что с августа Украина получила в качестве гуманитарной помощи более трех миллионов доз AstraZeneca. Когда она поступала, запасы этого препарата подходили к концу, однако осенью в день использовали лишь по 10 тысяч прививок AstraZeneca. Поэтому стало понятно, что имеющаяся вакцина с большой вероятностью испортится.

Также мы сообщали. что в начале ноября во Львовской области решили утилизировать 40 тысяч доз неиспользованной до окончания срока годности вакцины AstraZeneca.