Во Львовской области утилизируют 40 тысяч доз неиспользованной до окончания срока годности вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис, передает Укринформ.

"К нам эта (вакцина - Ред.) поступила как неотложная помощь. Есть около 40 тыс. AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, далее ее передадут на централизованные склады , где утилизируют", - сообщил чиновник.

По его словам, во Львовской области каждый день вакцинируются от 18 до 22 тысяч человек, а привиты двумя дозами уже 23% населения региона. Желающие сделать прививку чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте - Coronavac, а на AstraZeneca выбор останавливают реже всего.

Напомним, с понедельника начнется отстранение от работы невакцинированных учителей и чиновников без сохранения зарплаты.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав расширит список профессий для обязательной вакцинации. Туда могут попасть и работники Укрзализныци.

Также мы сообщали, что первый вице-спикер орниенко опроверг слова Тищенко о бесплатных ПЦР-тестах для невакцинированных от ковида нардепов.