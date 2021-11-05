В Верховной Раде не будет бесплатных ПЦР-тестов для невакцинированных от коронавируса нардепов. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Таким образом он опроверг информацию, озвученную накануне его коллегой по фракции Николаем Тищенко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Корниенко, вопрос о ПЦР-тестах для народных избранников за государственный счет действительно обсуждался, но денег на такое решение не нашли.

"Не будет бесплатного тестирования (на выявление COVID-19 - Ред.) для депутатов. Это все чушь, которую распространяют в медиа специально настроенные люди и путают и депутатов в том числе, хотя мы уже их информировали.

Это все (тестирование) будет проводиться вне Верховной Рады: будут специальные пункты тестирования как обычные на антиген, и на коммерческой основе и депутаты, и не депутаты, и сотрудники аппарата (парламента), и представители медиа (смогут сделать там тест). Более того, они (центры для проведения тестов - Ред.) будут прямо на улице расположены", - сообщил Корниенко.

Также он добавил, что в гостиницах "Национальная" и "Киев" работают пункты вакцинации от COVID-19, которые со следующей недели "заработают на полную мощность".

"В Раде есть пункты, но просто доступ к парламенту ограничен соответствующими протоколами. Поэтому мы решили открыть пункты вакцинации в отелях, которые находятся в управлении Верховной Рады, но в которых нет ограниченного доступа. А пункты вакцинации в Раде также работают, амбулатории , и у нас здесь, в медицинском кабинете на первом этаже (здания на улице Грушевского, 5 - Ред.)", - добавил Корниенко.

Напомним, о бесплатных ПЦР-тестах для невакцинированных народных депутатов вчера рассказал "слуга народа" Николай Тищенко. По его словам, во фракции "Слуги народа" большая часть парламентариев вакцинированы. Также среди "слуг" проводят разъяснительные работы. Однако принуждать вакцинироваться никого не будут, ведь "Слуга народа" - демократическая партия", - подытожил Тищенко.

Ранее нардепам запретили приходить в Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов. Так, чтобы попасть в здание Верховной Рады, народные избранники должны будут пройти ПЦР-тесты. Это правило касается только тех нардепов, которые не могут предъявить COVID-сертификат о вакцинации.

К слову, самый дешевый ПЦР-тест для украинца без особых привилегий будет стоить не менее 600 гривен и выше. Разумеется, цена варьируется в зависимости от региона.

Тем временем "Слуга" Камельчук, который является противником вакцинации, заявил, что готов каждый месяц тратить 4000 грн на ПЦР-тесты, но прививку делать не станет.