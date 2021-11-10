После исключения Украины из "зеленого" списка стран для въезда большинство стран Евросоюза остаются открытыми для вакцинированных путешественников, который едут с целью туризма.

Часть государств все же ужесточили правила для украинцев - например, в Бельгию, на Мальту, а еще раньше в Болгарию, пускают только "по уважительной причине". Без нее въезд закрыт даже привитым украинцам.

"Страна" составила обновленный список стран Европы с новыми правилами пересечения границы.

Бельгия

Итак, Бельгия, где находятся главные европейские институции, решила не пускать даже вакцинированных украинцев, у которых нет "важной причины" для поездки. В Брюсселе разделили страны на несколько категорий, и отныне Украина внесена в список государств с очень высоким риском заражения.

"Решающим фактором стало то, что в Украине массово продают ковид-сертификаты. Об этом сообщают многие СМИ, люди это обсуждают. Потому пряди решение не пускать даже привитых украинцев", - сказал нам источник в институциях Брюсселя.

Италия

Италия, напротив, пока не вычеркнула Украину из списка опасных стран. Причем въезд сюда разрешен не только привитым украинцам, но и всего лишь с ПЦР-тестом - в этом случае нужно пройти 5-дневный карантин.

В Италии страны тоже разделили на категории - их пять, от A до E. Украина по-прежнему отнесена к перечню стран категории D, которая дает возможность посещать государство с любой целью, в том числе – туризма. Италия признает COVID-сертификаты в приложении "Действие".

Для въезда нужно заполнить форму санитарного контроля Passenger Locator Form.

"Итальянская экономика очень зависит от туризма, поэтому старается сохранить максимальное количество стран в своем зеленом списке. Кроме того, тут работает много украинских заробитчан, в которых нуждается Италия", - сказал нам источник, близкий к итальянскому правительству.

Франция

Ничего не меняла в правилах въезда для украинцев и Франция. Наша страна по-прежнему во французской "оранжевой зоне", а это значит, что вакцинированные одобренной вакциной могут въехать в страну без дополнительных ограничений. Это - Pfizer/Comirnaty, Модерна, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen, Jansen/Johnson & Johnson.

Надо лишь заполнить заявление об отсутствии симптомов и контактов с заболевшими лицами. Невакцинированные могут въезжать в страну только в случае срочной необходимости и иметь при себе результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда или тест на антиген, сделанный за 48 часов.

Испания

Испанцы - одни из самых лояльных по отношению к украинцам и пускают всех подряд - независимо от цели визита и непривитых тоже. Причем даже не спрашивают ПЦР-теста. Мадрид пока оставил Украину в "зеленом" списке стран (действует до 14 ноября, дальше будет пересматриваться). Это значит, что для въезда нашим гражданам не нужен не ковид-сертификат, ни даже ПЦР-тест.

Только необходимо заранее заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании по ссылке: spth .gob.es, после чего генерируется QR-код, который должен предоставляется после прибытия в Испанию. Кроме того, каждый, независимо от вакцинации, обязан заполнить анкету.

Германия

Въезжать можно только вакцинированным путешественникам, с прививкой (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson & Johnson) пускают и туристов. Кроме того, нужно оформить полис медицинского страхования на все время пребывания в стране. Остальные могут въехать только в случае неотложной необходимости при наличии отрицательного теста.

Перед поездкой в ​​Германию необходимо зарегистрироваться на сайте. Это требование касается всех путешественников: взрослых и детей всех возрастов. После заполнения анкеты система выпустит pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на мобильном телефоне. Этот файл могут попросить показать перед вылетом самолета в Германию или во время паспорта.

Нидерланды

Голландцы оставила Украину в перечне так называемых "безопасных стран" (safe-country list). Это значит, что въезд возможен как с сертификатом о вакцинации, так и с негативным ПЦР-тестом. Причем голландцы принимают также с прививкой Синовак (Coronavac), который во многих странах ЕС не признают. Также нужно заполнить Health Declaration по линку government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publications/2021/07/20/covid-19-and-flying-health-declaration-form. Сертификаты вакцинации, сгенерированные в приложении "Действие", признаются Нидерландами и могут использоваться для въезда в страну. Бумажные сертификаты с портала "Действие" (QR code) могут использоваться для въезда в Нидерланды.

Польша

Вакцинированные туристы могут въезжать в страну при наличии документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Covishield, Johnson&Johnson на английском или польском языке.

COVID-сертификат, выданный в Украине, принимается на тех же условиях, что и Европейский сертификат COVID. То есть подходит электронный документ в "Действии" или бумажный аналог. Или с документом о выздоровлении от Covid-19.

Для невакцинированных граждан предусмотрена 10-дневная самоизоляция, которую можно сократить, если сделать ПЦР-тест, но проходить тестирование не раньше 7-го дня пребывания в Польше. Также, если прилетели самолетом, нужно заполнить карту местонахождения путешественника.

Чехия

Въезд разрешен только привитым гражданам Украины любой из разрешенных в ЕС вакцин, а именно Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield. Надо только заполнить регистрационную форму до въезда на сайте plf.uzis.cz. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля.

Венгрия

Украинцы могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений. Причем наземным транспортом не нужен ни ковид-сертификат, ни тест. Исключением является путешествие самолетом. Для этого дополнительно требуется сертификат о вакцинации или тест. Причем принимается исключительно отрицательный ПЦР-тест, отрицательный тест на антиген не принимается.

Для транзитного проезда по стране представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на вирус и т.п.).

Болгария

Болгария еще 30 октябре внесла Украину в так называемую "красную" зону из-за высокого уровня заражения. Исключение - только для тех, у кого есть вид на жительство в Болгарии. И даже с них при въезде спрашивают COVID-сертификат или справку о перенесенной болезни вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Норвегия

Пускают как привитых, так и просто с тестом - но при условии самоизоляции. Тем, у кого нет ковид-сертификата, нужно зарегистрироваться перед въездом в Норвегию на сайте reg .entrynorway.no, пройти ПЦР-тест по прибытии и пройти десятидневный карантин. Время изоляции можно сократить, пройдя тест на третий день карантина. В случае отсутствия помещения для прохождения карантина, возможно его прохождение в гостинице. От карантина освобождаются дети до 18 лет, однако обязательным остается тестирование при въезде.

Полностью вакцинированные путешественники и выздоровевшие от COVID-19 могут въехать в Норвегию без требований карантина.

Швеция

Шведы также пускают как привитых, так и с одним лишь тестом (дети до 18 лет освобождаются от него). Из вакцин помимо стандартного списка признается также CoronaVac (Sinovac).

Дания

Приехать можно как вакцинированным, так и с отрицательным ПЦР-тестом.

Мальта

Мальта - одна из немногих, куда въезжать без уважительных причин украинским путешественникам нельзя. Украину внесли в темно-красный список - въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

"Поездки в страны/зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой", - говорится в сообщении Минздрава.

Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.

Португалия

Для въезда не имеет значения, привит путешественник или нет. Если нет ковид-сертификата (в бумажном или электронном варианте о полном курсе прививки вакциной Janssen, AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna, Pfizer-BioNTech (Comirnaty), хватит и отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген. Требования распространяются на всех украинцев старше 12 лет.

Австрия

Австрийцы по-прежнему пускают украинцев с любой целью поездки - и привитых, и без вакцины. Только непривитых отправят на карантин. Признанные вакцины: BioNtech/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Janssen от Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac.

Для тех, у кого есть только ПЦР-тест, возможен въезд с регистрацией и 10-дневным карантином, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5-й день после въезда.

Формуляр для онлайн регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на entry.ptc.gv.at.

Эстония

Сохраняются прежние правила. Въезд возможен для вакцинрованных украинцев.