Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украину в эту пятницу могут вычеркнуть из "зеленого" списка безопасных стран, гражданам которых разрешены турпоездки в Евросоюз.

С середины июля, после снятия запрета на въезд, украинским путешественникам было достаточно предъявить отрицательный тест или сертификат о вакцинации. Теперь же в некоторых случаях нужно будет иметь некие основания для въезда в ЕС (вид на жительство, разрешение на работу, лечение, учеба и прочее). Каждая страна принимает решение самостоятельно.

Хотя, как заявляют в МИД, далеко не все страны ЕС после исключения той или иной страны из "зелёного списка" вводят ограничения на въезд из неё.

Де-факто Украину приравняют к, например, Турции, которая не входила и не входит в "зелёный список" ЕС. При этом ее граждане могут путешествовать в часть стран ЕС при условии полной вакцинации, но с одним лишь тестом турков (а вскоре и украинцев) не пустят.

Разбирались на примере Турции, куда пустят украинцев после ожидаемого выведения нашей страны из "зеленого списка".

Франция

Одними из самых либеральных в вопросах въезда - Франция.

Страну смогут посетить вакцинированные люди (принимаются Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson) и те, кто путешествует по "весомым причинам", включая поездки для учебы и работы, которые нельзя вести удаленно. Но с одним лишь тестом не пустят.

"Путешествие с целью туризма не разрешается, если не сделана полная вакцинация", - заявляют в МИД Франции.

Привитым украинцы не нужно будет делать тест по приезду или проводить карантин. Те, кто выздоровел от COVID-19 также могут въехать.

Кроме ковид-сертификата некоторые авиакомпании могут запросить тест ПЦР, сделанный не более чем за 72 часа до вылета.

Италия

С Италией все сложнее. После исключения из списка "зеленых" стран в Италию пустят только тех украинцев, которые едут по "существенным причинам" (это ВНЖ, работа, учеба, лечение). Путешествие с целью туризма не допускается - даже для привитых.

Путешественники должны пройти самостоятельный карантин в течение 10 дней по прибытии в свое собственное жилье или жилье, а в конце этого периода будет проведен тест на COVID-19.

Испания

В Испанию туристов из Украины пустят - но только вакцинированных.

"Для въезда не требуется веская причина для поездки, и они освобождаются от требований к тестированию. Принимаются любые вакцины, разрешенные Европейским Союзом и Всемирной организацией здравоохранения", - заявляют в МИД страны.

Также нужно заранее заполнить формуляр санитарного контроля или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health-SpTH на телефон, получить QR-код для предоставления перед посадкой в ​​аэропорту и по прибытии. При заполнении туристы указывают паспортные данные, информацию о прививках и адрес проживания в Испании.

Германия

С июля ФРГ открыла въезд для всех граждан Украины, достаточно было отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

После исключения Украины из "зеленого списка" туда пустят только полностью привитых от коронавируса (прививками, одобренными в ЕС) и тех, кто обоснует исключительные основания для въезда.

Дания

Дания останется открытой для привитых украинцев, более того, с 25 октября отменят обязательный ПЦР-тест после въезда в страну.

Остальным же нужна уважительная причина для поездки в Данию.

Швеция

А вот в другую скандинавскую страну - Швецию - без "важной причины" не пустят даже привитых.

"Для въезда в Швецию из стран, не входящих в ЕС или в зелёный список, нужно обосновать цель поездки (ВНЖ, семейные узы с гражданином Швеции), а также предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Исключением также являются особо неотложные нужды для въезда в Швецию", - заявили в МИД страны.

Австрия

В Австрию пустят и привитых (BioNtech/Pfizer, Vaxzevria/AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen, Moderna, Covishield, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac), и тех, у кого есть лишь негативный тест или переболевших. Но, уточняют в местном МИД, невакцинированные путешественники обязаны пройти 10-дневный карантин (который может закончиться на 5-й день, если сделанный уже в Австрии ПЦР-тест будет негативный).

Бельгия

Приехать в Бельгию можно будет без "особых нужд", а просто с целью туризма.

Для этого потребуют предъявить признанный европейский или бельгийский сертификат о вакцинации или свидетельство о выздоровлении, а также пройти тестирование в первый или второй день после прибытия в Бельгию. При отрицательном результате карантин снимается.

Также путешественники должны заполнять форму на въезд за 48 часов до визита, а также иметь:

- документально подтверждение цели поездки (например, приглашение, бронь отеля и так далее),

- подтверждение финансовой состоятельности,

- полис медстраховки, который признается на территории стран ЕС.

То есть стандартный набор документов для въезда по безвизу.

Нидерланды

Путешествие с целью туризма не разрешается, если не сделана полная вакцинация. Принимаются все вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам или Всемирной организацией здравоохранения.

Польша

В Польшу без важной причины пустят полностью не только вакцинированных украинцев, но и с тестом. Но непривитые путешественники должны будут уйти на 10-дневный карантин, который прекратится после отрицательного результата на COVID-19 не ранее 8-го дня с момента прибытия.

Словакия

Как и в Польше, пустят не только привитых, но невакцинированные должны пройти обязательную самоизоляцию и сделать тест (самое раннее на 5-й день самоизоляции).

Чехия

Пустят как обладателей ковид-сертификата, так и непривитых, но они для поездки в Чехию должны сделать ПЦР-тест как до, так и после прибытия (не ранее чем на 5-й день после въезда), а до получения теста уйти на самоизоляцию.