Кипр и Эстония не будут закрывать границы для украинцев, несмотря на то, что Евросоюз исключил днем ранее нашу страну из списка "зеленых" государств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев", - написал он накануне вечером.

Для того, чтобы въехать в страну, добавил Кулеба, украинцам необходимо предоставить ковид-сертификат о полной вакцинации от коронавируса или негативный тест на Covid-19 (до и после прибытия).

Утром в среду Кулеба сообщил, что еще одна страна оставит открытыми границы для граждан нашей страны. Речь идет об Эстонии. Условием въезда в страну также остается справка о полном курсе прививок.

"Вторая страна ЕС, Эстония не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, которые прошли полную вакцинацию", - написал глава МИД.

Напомним, накануне Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

Между тем, Кулеба ранее заявлял, что исключение Украины из списка не означает тотального закрытия границ для украинцев. "Это рекомендация, а финальное решение будет принимать каждая отдельная страна", - сообщал Кулеба. Также он говорил, что МИД будет работать с партнерами над сохранением свободы путешествий для украинцев.

Ранее "Страна" на примере Турции показывала, что может измениться для украинцев после исключения из "зеленого списка".