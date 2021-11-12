В Александрии Кировоградской области в школу нагрянули полицейские, потому что восемь учителей, несмотря на требования властей, пришли на работу без прививок.

Соответствующее видео появилось с соцсетях.

Согласно постановлению правительства, с 8 ноября все чиновники и педагоги, которые не вакцинировались, должны быть отстранены от работы.

На видео учительница истории "Александрийского коллегиума" Лариса Лысюк во время урока общается с полицейскими, которые пришли составить на нее административный протокол.

По словам женщины, директор не оповестила ее должным образом, т.е. не предоставила приказ об отстранении.

Поскольку основания (приказа) для отстранения не было, полицейские прекратили беседу.

Напомним, в Днепре отстранили от работы 33 непривитых учителя, в Харьковской области без работы оставили 105 педагогов.

Также мы писали, что профсоюз работников образования и науки обратился к Кабинету министров с просьбой не отстранять от работы непривитых учителей, а дать им еще месяц для проведения вакцинации. В профсоюзе полагают, что отстранение от работы сотрудников уже с 8 ноября может повлечь непредсказуемые ситуации.