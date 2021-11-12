В Германии хотят ужесточить правила доступа на рождественские рынки м другие массовые мероприятия. В противном случае глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прогнозирунт "горький декабрь для всей страны", передает Frankfurter Algemeine Zeitung.

По мнению главы Минздрава Германии, так называемого правила 3-G (привит, выздоровел или имеет отрицательный тест) будет недостаточно. Шпан предложил открывать доступ к публичным мероприятиям лишь тем, кто был вакцинирован или выздоровел и при этом имеет отрицательный тест, который следует делать ежедневно. Он назвал это правило "2G-плюс".

Министр собирается подписать распоряжение, согласно которому тесты на коронавирус снова станут бесплатными для граждан. Документ вступит в силу в субботу.

По мнению Шпана, если не прибегнуть к такой мере, что число случаев коронавируса будет удваиваться каждые две недели.

Напомним, 11 ноября в Германии за прошедшие сутки выявили 50 196 новых случаев заражения коронавирусом - это абсолютный рекорд ФРГ за все время пандемии. При этом в Германии вакцинированы от ковида более 67% населения. Власти заявили, что страна переживает пандемию непривитых.

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