В партии президента Владимира Зеленского “Слуга народа”, по всей видимости, скоро сменится руководитель. Новость об этом стала большой неожиданностью. Ведь еще недавно Александр Корниенко, пока еще возглавляющий партию, утверждал, что сможет совмещать председательство со своей новой должностью первого вице-спикера.

Как прозрачно намекают в партии, Корниенко заменит заместитель главы парламентской фракции СН, зампредседателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Рокировка запланирована на ближайшем съезде партии, который, по новой информации, состоится 13 ноября, хотя и может быть перенесен на неделю позже. Кстати, на должности в партии карьерный рост Шуляк может не закончиться.

Подробности - в материале “Страны”.

Выбор застройщиков

Перед тем, как Александр Корниенко получил место в президиуме парламента, у него специально уточняли, останется ли он главой президентской партии. И лидер СН заверял, что в этом плане ничего не изменится. Мол, законодательство позволят, по этому поводу даже обращались в Нацагентство по противодействию коррупции. Более того, было похоже, что Корниенко хочет сохранить председательский пост в политсиле, которой он руководит, между прочим, ровно два года.

Как уверял собеседник в его окружении, должность в руководстве Рады Корниенко рассматривал, помимо прочего, как средство усиления своего влияния на партийные структуры, где хватает желающих решать вопросы напрямую с Офисом президента (ОП). В то же время источники, близкие к ОП, утверждали, что Корниенко выдвинут на первого вице-спикера с перспективой заменить со временем самого председателя парламента Руслана Стефанчука, который пока не блистает на этой должности. А в далеких планах - поставить Корниенко первым номером в списке СН на следующих выборах в Раду.

Как бы то ни было, ничего не предвещало замену его в партии.

Но в понедельник, 9 ноября, партийная пресс-служба обнародовала видеообращение Корниенко, в котором он заявил, что ему нужно сконцентрироваться на работе в парламенте, “продолжении реформ”. Времени на партийную работу, дескать, не остается. Съезд назначит “преемника или преемницу”. На последних кадрах чья-то женская рука открывает магнитной карточкой дверь в кабинет главы партии.

В СН особо и не скрывали, что единственная кандидатура - замглавы фракции Шуляк.

Выбор это неожиданный: в партийном плане Шуляк, входя в политсовет СН, никак себя не проявляла (во всяком случае публично). Хотя, конечно, она видный член фракции и одна из ее “говорящих голов”, в том числе, в телеэфире.

До избрания в Раду Шуляк была генеральным директором и совладельцем консалтинговой компании с российскими корнями “Midland Development Ukraine”.

“Команда сосредоточена на проектах аудита/консалтинга строительных и девелоперских проектов, управлении проектами и fee-development (разработка проектов девелопером без вложений - Ред.)” - объясняет сама Шуляк на сайте компании.

Благодаря именно лобби застройщиков Шуляк, как утверждают источники в СН, попала на довольно высокое 13-е место в избирательном списке партии Зеленского. Это также предопределило ее попадание в “градостроительный” комитет Рады.

Но Шуляк хорошо знакома с экс-премьером Алексеем Гончаруком, с которым она работала в неправительственном Офисе эффективного регулирования, более известном под аббревиатурой английского варианта своего названия - BRDO (Better Regulation Delivery Office). Будущий глава Кабмина был его директором, а Шуляк руководила сектором “Строительство”. Она станет представителем правительства Гончарука в Верховной Раде, но откажется от его предложения возглавить министерство развития общин и территорий, сославшись на недостаток опыта в деле децентрализации.

Вместе с тем, сейчас политтусовка полнится слухами, что Шуляк не прочь взять тот же портфель в Кабмине Дениса Шмыгаля. Место в Минразвития освободится, если нынешний руководитель ведомства Алексей Чернышев возглавит Киевскую городскую госадминистрацию после принятия новой редакции закона о столице (такие слухи ходят весьма упорные).

Но, скорее всего, это не актуально, раз назначение главой СН - практически решенный вопрос. Трудно представить, как можно совмещать работу министром и партийное строительство (при том что закон этого не запрещает).

Однако Шуляк еще приписывают амбиции на кресло главы ее комитета, которое сейчас занимает Андрей Клочко (СН) - фигурант громкого скандала с недвижимостью. Возможна ли рокировка на Шуляк, помимо партии, в комитете? “Не нужно заниматься конспирологией. Когда будут приняты какие-то решения, они сразу станут известными”, - ответил “Стране” член комитета Виталий Безгин (СН), предложив, однако, дождаться партсъезда, на котором “все станет ясно”.

Еще один член комитета считает, что Шуляк отказалась от мысли возглавить комитет.

"По моим внутренним ощущениям, Елена уже не хочет этого. Под Клочко точно шатается кресло. Разговоры о необходимости его заменить идут уже давно. Но он очень удобен для ОП, выполняя любое спущенное задание. Но если его все же захотят поменять, то не на Шуляк. Заменой может стать Безгин. Когда это произойдет, я не знаю", - утверждает источник.

Ход Ермака

Что же произошло, что Корниенко потерял партийную должность?

“Уверен, что Александр никуда не собирался уходить. Похоже, наш начальник (президент Зеленский - Ред.) наконец-то заметил, как просели партийные рейтинги. И Корниенко сделали козлом отпущения”, - говорит источник во фракции СН и член партии.

Шуляк же, по его словам, двигает глава ОП Андрей Ермак.

“Это попытка подобрать под себя все, что можно, завести своих людей на каждое место - желательно по два раза”, - утверждает собеседник.

В успешную работу Шуляк в политсиле он не верит.

“Личного авторитета у Шуляк нет. Ключевыми парторганизациями руководят доверенные люди ОП. Например, Николай Тищенко (замглавы фракции и кум Ермака - Ред.) отвечает за структуры СН в Закарпатье. Сомневаюсь, что он будет слушать Шуляк. Через какое-то время станет ясно, что она ничего не может сделать в партии. Да и сомневаюсь, что ей это направление вообще интересно. Так что, единственный выгодополучатель от ее назначения - Дмитрий Разумков (экс-спикер - Ред.). Потому что после таких пертурбаций многие задумаются - все ли в порядке в партии и не пора ли уже смотреть по сторонам”, - говорит нарде от "Слуги народа".

Напомним: экс-спикер и бывший глава партии Разумков, перешедший в оппозицию к Банковой, объявил о создании собственной партии и уже создал межфракционные объединение депутатов “Разумная политика”, в котором многие видят прообраз будущей депутатской группы.

Источник близкий к Банковой называет несколько иные причины перемен в партии.

"Корниенко взял слишком резкий старт. Видел себя новым спикером. Но Стефанчук не такой тюфяк, как о нем многие думают. Провел некоторую аппаратную интригу на Банковой, ослабил позиции Корниенко. Параллельно начались разговоры о коррупционных моментах, к которым якобы причастен лидер партии. Что там было, а чего нет - никто пока точно не знает, но атмосфера недоверия была создана. И Корниенко попросили освободить место. К Александру было объективно много замечаний потому что он не занимался партстроительством. Он слабый орговик, не умеет строить парторганизации. Но к Шуляк в этом плане вопросов еще больше. Она выходец из мутной среды киевских застройщиков. Наверняка где-то найдется со временем коррупционный шлейф. В партию ее привел Гончарук. Потом она от него отошла и примкнула к Ермаку. И тот достал из своей обоймы эту карту, когда пришло время. Но авторитетом для партийцев Шуляк не является. Многие вообще не очень понимают, кто это такая. В лучшем случае партию переведут на ручное управление из Офиса. В худшем - окончательно забросят работу в регионах. Тем более, что все понимают, что партия - это производная от Зеленского. Если у Зе не будет никаких перспектив на президентских выборах, то и в партию никто вкладываться не будет", - говорит источник.