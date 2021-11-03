Промежуточные выборы народных депутатов 31 октября показали, что, несмотря на бравурные заявления власти о своей победе, говорить о ее полном успехе нельзя. Да, формально кандидаты-победители шли от президентской партии “Слуга народа” (СН), но их результат - это следствие договоренностей с сильными местными кланами.

Бренд СН уже не приносит преимущества, как на парламентских выборах в 2019-м. Офису президента (ОП) пришлось либо соглашаться на кандидата “со стороны”, либо идти на значительные уступки ради победы своего выдвиженца.

В Харькове, где выбрали мэра вместо умершего Геннадия Кернеса, вообще не было кандидата от СН. Победивший в избирательной гонке секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов - ставка значительной части местной политической и бизнес-элиты, с выбором которой Банковой пришлось согласиться. По мнению экспертов, это подтверждение падения рейтингов Зе-команды, фиксируемого в последнее время.

Можно ли говорить о твердой тенденции, разбиралась “Страна”.

Разные округа, проблема одна

Как сообщила Центральная избирательная комиссия, на выборах 31 октября в округе № 184 в Херсонской области победил Сергей Козырь, набравший более 64% голосов избирателей, а в округе №197 в Черкасской области - Виталий Войцеховский, чей результат - почти 47% голосов избирателей. Оба баллотировались от СН, и их победу партия власти назвала доказательством своего превосходства над другими политическими силами.

“В который раз вопреки хотелкам политических оппонентов, они могут признаться, что они - политические банкроты. Это на всех промежуточных выборах было доказано. Этот раз - третий. Можем доказать и в четвертый [раз]”, - заявил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия, под третьим разом имевший в виду скандальные довыборы на округе №87, где победу праздновал кандидат от СН Василий Вирастюк.

Но на самом деле к собственно партии "слуга народа" эти успехи имеют весьма отдаленное отношение.

Как писала “Страна”, бывшему главе Херсонской облгосадминистрации Козырю пришлось баллотироваться за неимением у СН более сильных кандидатов. При этом главным претендентом на победу был экс-водитель мэра Херсона Игоря Колыхаева Геннадий Лагута, который шел от колыхаевского политпроекта “Нам тут жить”.

И против него у Козыря не было никаких шансов.

Власть сначала попробовала надавить на Колыхаева и Лагуту с помощью правоохранительных органов, а потом была вынуждена пойти на сделку. Лагуту назначили главой области вместо Козыря, и он публично поддержал кандидата от власти, выигравшего после этого без особого труда. Колыхаев, кстати, не готов во всем следовать за Банковой, имея своих покровителей - прежде всего, экс-главу МВД Арсена Авакова, и на этой почве, как считают, собеседники в херсонской политтусовке, у них могут возникнуть трения.

В Черкасской области кандидатом от СН стал влиятельный на округе человек - мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский, трижды избиравшийся на эту должность. На выборах в Верховную Раду он получил поддержку региональных кланов, что, в общем-то, и предопределило его успех.

Власть, конечно, тоже вложилась в его кампанию: на округ приезжал даже президент Владимир Зеленский. Хотя показательно, что у “слуг народа” для этого округа не нашлось никого, кроме Войцеховского, который, прямо скажем, не является членом "команды президента".

Харьковская история

31 октября также состоялись выборы мэра Харькова, чья должность стала вакантной после смерти Геннадия Кернеса. Здесь СН вообще не была представлена, при том что всего баллотировались 10 кандидатов.

Реальная борьба развернулась между секретарем Харьковского горсовета Игорем Тереховым и бывшим мэром Харькова и экс-главой Харьковской облгосадминистрации Михаилом Добкиным. Оба они строили свою кампанию на том, что они являются продолжателями дела Кернеса.

На Терехова сделала ставку значительная часть харьковских и не только элит - еще, например, днепровских и экс-министр Аваков. Негласно оказывал поддержку и Офис президента, которому, похоже ничего другого не оставалось (Добкин неприемлем идеологически, к тому же его поддерживала ОПЗЖ). Хотя и Терехова нельзя назвать близким к позициям Банковой в этом плане.

Терехова уже объявили победителем выборов, хотя Добкин заявил, что будет оспаривать в суде их результаты, обвиняя городские власти в фальсификациях.

Но интересные процессы будут идти и на других полях - в отношениях Терехова и центральной власти.

Во-первых, как уже писала "Страна", Терехова Банковая постарается оторвать от Авакова, с которым Зеленский входит во все более жесткий клинч.

Во-вторых, отдельная история - избрание секретаря горсовета. Этот пост сейчас занимает Терехов и после вступления в должность мэра нужно будет избирать нового секретаря.

За эту весомую в городских раскладах должность (секретарь может заменять мэра в отдельных случаях) уже ведется жесткая подковерная борьба. “Есть договоренность, что секретарем станет кто-то из фракции СН. Но Слюсарев (негласный куратор Харьковской области от СН Вадим Слюсарев - Ред.) интригует. Он создает почву, что среди “слуг” в горсовете нет достойного человека, и надо кого-то со стороны. Но в реальности, скорее всего, Банковая настоит, чтоб это был человек от "слуг" с ней согласованный. Терехов и его команда, скорее всего, пойдет на этот вариант, чтоб не нарываться на конфликт с Киевом”, - говорит источник, близкий к Харьковской облгосадминистрации.

В-третьих, с учетом избрания Терехова Офису президента придется и выбирать нового главу области. Сейчас его обязанности исполняет Александр Скакун. По словам источника, близкого к ОГА, он - один из двух наиболее вероятных кандидатов на должность. Другой - нынешний глава Изюмской райгосадминистрации Степан Масельский (племянник многолетнего руководителя Харьковской области еще с советских времен Александра Масельского). Степан Масельский приходится шурином президенту группы DCH Александра Ярославского.

“Особой любви между Скакуном и Тереховым нет. Но связующее звено между ними - Котвицкий (народный депутат восьмого созыва Игорь Котвицкий, который входит в близкое окружение Авакова - Ред.), который партнер обоих по бизнесу. Так что, коммуникация будет. Что касается Масельского, то там связь будет через Ярославского, поддержавшего Терехова. Правда, говорят, что Ярославский не хочет открыто лоббировать на Банковой назначение родственника, чтобы ему не навязали не нужные обязательства”, - утверждает источник в харьковских политических кругах.

Закон джунглей

А теперь вернемся к общим выводам об этих выборах. Ситуация для “слуг народа” сложная. Самостоятельно бороться за победу в регионах - даже с учетом админресурса - все труднее.

“Кампания в двух мажоритарных округах и Харькове показала, что для достойного результата на выборах власть вынуждена договариваться с местными кланами. В каких-то случаях нужно даже будет идти на поклон. Возможно, дальше таких случаев будет все больше. Дело не ограничится выборами. Как и в президентство Петра Порошенко, власть будет вынуждена сдавать целые области “князькам” в обмен на поддержку. Этот процесс уже начался”, - говорит политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

По мнению политолога Вадима Карасева, знаковыми будут выборы нового мэра Кривого Рога - родного города президента. Там власть уже проиграла в 2020-м, но на общем фоне это поражение было не слишком заметно. Теперь уже будет другая песня.

“Это станет символическим проигрышем, который будет иметь длительный психологический эффект. Значит, власть не только теряет в рейтингах, чему можно найти какую-то удобоваримую причину - происки оппонентов, ошибки социологов, но и проигрывает выборы в крупных городах, что показывает реальную поддержку населения. А если ты слаб, бойся быть съеденным. Все по закону политических джунглей”, - говорит эксперт “Стране”.