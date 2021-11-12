В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга Народа", на котором рассмотрят вопросы ротации руководства политической силы. Также по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений.

Об этом сообщает пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Tелеграм-канале.

Напомним, по словам источника "Страны" во фракции "Слуга народа", на этом съезде должны принять отставку с поста главы партии Александра Корниенко и назначить нового главу (предварительно, им станет нардеп Елена Шуляк).

"У нас называют Елену Шуляк и это та кандидатура, которую реально поддержат. Во-первых, так как у нас патриархальное общество, политики старой формации будут сдержаннее в комментариях и не будут оскорблять открыто женщину, да, и подраться в эфире с женщиной… Это рейтинга не добавит точно. Плюс, у Шуляк адекватные отношения с нами, и с ней можно конструктивно вести диалог", - заявил источник.

Кроме того, нам также стало известно, что на съезде могут принять решение отобрать мандат нардепа у Дмитрия Разумкова.

"Предварительно этот вопрос накаляется, так как официальный повод съезда партии — назначение нового главы, а неофициальный — решение вопроса по Разумкову. Между собой у нас многие считают, что это будет нехорошая история для самой партии. И дело не в законности этого решения, а в том, что это же не просто рядовой депутат, а "первый номер" на выборах. А мы получается будем его буквально выгонять из фракции. Есть, конечно, рабочая отмазка руководства, что Разумков якобы не подержал программные обещания партии. Но здесь тоже, он не последний человек, который принимал участие в их написании. Так что, я не удивлюсь, если и на этот съезд приедет президент, чтобы "давить" авторитетом", - рассказал "Стране" источник.