Сегодня, 15 ноября, в Киеве в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа". Так, "слуг" ожидает большая программа.

Об этом сообщает пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Tелеграм-канале.

Съезд партии состоится в 17:00 - на нем изберут нового главу "Слуги народа" Елену Шуляк.

Сразу после него, в 19:00, пройдет заседание фракции в повестке которой два вопроса:

Выступление новоизбранного главы партии "СН";

представление трех избранных нардепов, которые завтра произнесут присягу (Сергей Кострийчук, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский).

Кроме этого, "Слуги народа" на заседании фракции планируют исключить из фракции и вывести из состава комитета по правоохранительной деятельности Артема Дмитрука.

Также из состава комитета по экономическому развитию хотят вывести ранее исключенную из фракции Людмилу Буймистер. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина", ссылаясь на повестку дня заседания фракции, которая оказалась в их распоряжении.

Ранее мы писали о том, что на партийном съезде партии "Слуги народа" с большой долей вероятности будет подниматься вопрос по лишению мандата экс-спикера Дмитрия Разумкова. Как сообщает источник "Страны", предварительно этот вопрос накаляется, так как официальный повод съезда партии — назначение нового главы, а неофициальный — решение вопроса по Разумкову.

До этого экс-глава политсилы Александр Корниенко комментировал вопрос об отзыве мандата уволенного сегодня с должности спикера Дмитрия Разумкова. По словам Корниенко, это может решить только высший орган партии - съезд.

Также мы разбирались, почему в партии "Слуга народа" решили поменять лидера.