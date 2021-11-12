Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что пока на повестке дня съезда у депутатов-"слуг" не стоит вопрос о лишении мандата бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом Арахамия сказал 12 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Также нардеп сообщил, что якобы из нового межфракционного объединения Разумкова "Разумная политика" уже начали выходить какие-то депутаты. Но их фамилий он не назвал.

Как писала "Страна", после отставки с поста председателя парламента Разумков объявил о намерении создать свою партию.

Практически сразу за этим заявлением последовала реакция "слуг". Александр Корниенко сказал, что в партии планируют организовать съезд, на котором депутаты будут принимать решение о лишении Разумкова мандата.

Также "Страна" рассказывала, что в начале ноября Разумков определился с тем, в каком виде будет существовать его политическое объединение: межфракционная группа "Разумная политика" во главе с ним и общим числом участников в количестве 25 человек. Вскоре он опубликовал и полный список участников группы. Мы анализировали, как эта новая сила способна развалить монобольшинство в Раде.