Арахамия заявил, что "Слуги народа" пока не собираются лишать Разумкова мандата
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что пока на повестке дня съезда у депутатов-"слуг" не стоит вопрос о лишении мандата бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Об этом Арахамия сказал 12 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Также нардеп сообщил, что якобы из нового межфракционного объединения Разумкова "Разумная политика" уже начали выходить какие-то депутаты. Но их фамилий он не назвал.
Как писала "Страна", после отставки с поста председателя парламента Разумков объявил о намерении создать свою партию.
Практически сразу за этим заявлением последовала реакция "слуг". Александр Корниенко сказал, что в партии планируют организовать съезд, на котором депутаты будут принимать решение о лишении Разумкова мандата.
Также "Страна" рассказывала, что в начале ноября Разумков определился с тем, в каком виде будет существовать его политическое объединение: межфракционная группа "Разумная политика" во главе с ним и общим числом участников в количестве 25 человек. Вскоре он опубликовал и полный список участников группы. Мы анализировали, как эта новая сила способна развалить монобольшинство в Раде.