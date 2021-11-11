"Было больше денег". Сын Разумкова объяснил, почему ему больше нравилось, когда его отец был спикером
Сын бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова сказал, что ему больше нравилось, когда его отец занимал должность председателя Рады.
Об этом он рассказал в интервью на канале ICTV.
Журналистка спросила у сына экс-спикера Александра, как, на его взгляд, лучше: когда его отец был главой Верховной Рады, или "как сейчас".
Сын ответил: "Когда он был главой Верховной Рады". На уточняющий вопрос почему, он сказал, что "потому что больше денег".
Отметим, Дмитрий Разумков женат на Юлии Чайке, у них двое сыновей: Александр и Алексей.
"Урок политтехнологий: как ненавязчиво показать, что политик живет на одну зарплату", - коммментирует видео телеграм-канал "Пполитика страны".
Напомним, "Страна" писала о том, что 8 ноября Дмитрий Разумков объявил о создании своего объединения в Раде и опубликовал полный список участников. Обращение о создании объединение "Разумная политика", по его словам, уже передано на рассмотрение в парламент.
Кроме того, сообщалось, что на съезде "Слуг народа", который состоится 13 ноября, могут лишить мандата Разумкова. Ради этого туда может прийти Зеленский.
Также мы разбирались, как экс-спикер Дмитрий Разумков может развалить монобольшинство "слуг народа" и лишат ли его мандата.