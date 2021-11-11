Сын бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова сказал, что ему больше нравилось, когда его отец занимал должность председателя Рады.

Об этом он рассказал в интервью на канале ICTV.

Журналистка спросила у сына экс-спикера Александра, как, на его взгляд, лучше: когда его отец был главой Верховной Рады, или "как сейчас".

Сын ответил: "Когда он был главой Верховной Рады". На уточняющий вопрос почему, он сказал, что "потому что больше денег".

Отметим, Дмитрий Разумков женат на Юлии Чайке, у них двое сыновей: Александр и Алексей.

"Урок политтехнологий: как ненавязчиво показать, что политик живет на одну зарплату", - коммментирует видео телеграм-канал "Пполитика страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что 8 ноября Дмитрий Разумков объявил о создании своего объединения в Раде и опубликовал полный список участников. Обращение о создании объединение "Разумная политика", по его словам, уже передано на рассмотрение в парламент.

Кроме того, сообщалось, что на съезде "Слуг народа", который состоится 13 ноября, могут лишить мандата Разумкова. Ради этого туда может прийти Зеленский.

Также мы разбирались, как экс-спикер Дмитрий Разумков может развалить монобольшинство "слуг народа" и лишат ли его мандата.