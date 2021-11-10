Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг слухи о его присоединении к партии Разумкова.

Об этом Аваков заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, такие фейки вбрасываются Офисом президента.

"Нам известно, что после испуга и длинного совещания Ермака и Подоляка, ОП принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Разумков. Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова. Тем не менее, я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины", - сообщил Аваков в своем Telegram-канале.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно Арсен Аваков дал первое после увольнения интервью, которое ознаменовало возвращение экс-министра в публичную политику, от которой он на время отошел после отставки в июле. В нем Аваков заявил, что во внутренней он для себя выбирает центризм и выделяет политиков, которые принадлежат, по его словам, к тому же течению с уклоном влево или вправо. Разумкова он отнес к левым центристам и назвал "очень перспективным". Также бывший министр объявил, что хочет заниматься политикой.

Также мы рассказывали, что на этой неделе Разумков объявил о создании своего объединения в Раде и опубликовал полный список участников.