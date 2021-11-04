Бывший глава МВД Арсен Аваков в первом интервью после отставки, которая произошла летом, рассказал, что сейчас происходит в Офисе президента. По его словам, Владимиру Зеленскому все посетители угождают, никто даже не пытается критиковать его слова.

Об этом Аваков сообщил в программе "Народ против" с Натальей Влащенко на телеканале "Украина 24".

Судя по рассказу Авакова, в окружении президента не осталось людей, способных во всем не поддакивать Зеленскому.

"Они приходят в кабинет президента, он (Зеленский - Ред.) говорит: предлагаю то-то и то-то. Они: "Блестяще! Это гениально, господин президент! Миллиард деревьев? Браво!" Если бы там сидел какой-нибудь зловредный Аваков, он бы сказал: "Какой миллиард? Вы что, с ума сошли?" А там нет уже таких, которые говорят "с ума сошли". Нет этой дискуссии - и это гигантская проблема", - заметил экс-министр.

Ранее в том же интервью Аваков раскритиковал Офис резидента за то, что тот сегодня сосредоточил всю власть.

Также бывший чиновник негативно высказался о механизме санкций СНБО, который, по его словам, работает только ради хайпа.