Народный депутат Украины Марьяна Безуглая зачитывает финальный отчет временной следственной комиссии по "вагнеровцам".

По словам нардепа, материалы депутаты получали в том числе от организации расследователей "Беллингкет". Также Безуглая говорит, что операция готовилась с 2018 по июль 2020 года. Сначала шла вербовка и изначально выманивать россиян никто не собирался. Однако, потом планы поменялись.

Главное управление разведки передало СБУ информацию об операции в начале июля 2020 года. Тогда, на одном из собраний двух ведомств, было решено выманить их на территорию одной из стран, где их можно легально задержать.

Иностранные спецслужбы к этому не привлекали, заявляет Безуглая.

Она подтвердила, что самолет собирались сажать над территорией Украины под надуманным предлогом. И задерживать вагнеровцев в Киеве.

Также в Киеве действительно было принято решение отменить эту операцию. Но кто принял такое решение - ВСК не установила (что предельно странно - как можно не установить кто в государстве отдал приказ об остановке операции). Отдельно Безуглая добавила, что президент Владимир Зеленский этого не делал, а глава Офиса президента Андрей Ермак и не мог сделать, поскольку не имеет полномочий.

Еще один тезис Марьяны Безуглой - всю операцию контролировала ФСБ, потому что один из вагнеровцев сразу туда обратился. Эту информацию Украина получила от "разведывательного сообщества" других стран.

Финальный отчет по "вагнеровцам" прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"В общем, Зеленский и Ермак не причем, а виновата во всем Россия. Таков краткий вывод из отчета. В тоже время ранее появлялась неофициальная информация, что бывший глава украинской военной разведки Василий Бурба дал показания на заседание комиссии, что приказ об остановке операции поступил от высшего политического руководства страны после совещания у Зеленского. Но об этом Безуглая ничего не сказала", - пишете телеграмм-канал.

Напомним, Bellingcat обещает уже сегодня, 15 ноября, выпустить расследование по "вагнеровцам".

Ранее Безуглая заявила о том, что спецслужбы России могли знать об операции украинской стороны еще с мая 2020 года.