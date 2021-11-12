Уголовное дело за "фак": чем все закончится для Лероса и Зеленского

Скандал номер один вчерашнего дня – вручение подозрения народному депутату Гео Леросу за его уже знаменитый "фак" президенту.

О том, что Банковая захочет преследовать Лероса после упомянутого жеста, по горячим следам говорили многие. Но мало кто в это верил. В конце концов еще ни разу в Украине ни при одном президенте не привлекали к ответственности просто за жест в адрес главы государства. Кучме, помнится, Юрий Луценко лапти на трибуну Рады приносил. Но в тюрьму Леонид Данилович будущего генпрокурора за это отправлять не додумался.

Сейчас рассматриваются два варианта развития событий, но оба не слишком привлекательные для власти с точки зрения пиар-эффекта. Первый – что сейчас правоохранители пошумят, а потом все замнут, как это произошло в куда более скандальной ситуации с Федыной и Марусей Зверобой (там, по крайней мере был факт угроз расправы над президентом, а значит дело по сути изначально было не таким тухлым, но и оно закончилось пшиком).

Второй вариант - нардепа все-таки признают виновным. Но легко предположить, что весь процесс станет прекрасной трибуной для Лероса по различным обвинениям в адрес президента. Тем более, что для все будет очевидно - все происходящее не более чем личная месть и политическая расправа со стороны Зеленского.

Ткаченко хочет отставки

Событие дня – заявление министра культуры Александра Ткаченко об отставке. На фоне того, что вся прошлая неделя прошла под знаком увольнения одних министров и назначение других, заявление Ткаченко может выглядеть не такой уж и большой сенсацией. Однако, в отличие от предыдущих имен, министр культуры – не ноунейм, а фигура знаковая, пусть и с не слишком хорошим имиджем.

И вот он решает уйти, объясняя, что причина в Госкино, которое отобрали у Минкульта и передали в непосредственное ведение премьера. С учетом большого процента киношников в нынешней власти такой аргумент может даже выглядеть настоящей версией, тем более что контора по распределению киноденег – не первое, что отобрали у ведомства Ткаченко за последний год. Очевидно, что он в целом не нашел общего языка с Банковой.

Но само по себе показательно, что Ткаченко, в отличие от всех прочих увольняемых министров, решил громко хлопнуть дверью. А человек он очень опытный. И потому наверняка чувствует тенденции ослабления власти Зеленского, которые летают в воздухе.

Похоже, что министр культуры намерен уйти и начать строить собственную политическую карьеру (правда, пока неизвестно – в чьем лагере). С учетом нынешних электоральных тенденций решение вполне разумное.

Зе-рейтинг: худший за все время

Насчет нынешних политических тенденций – это о рейтингах президента и его партии. Уже все основные социологические конторы опубликовали свежие рейтинги (некоторые – и не один раз), в которых подтвердили факт номер один: рейтинг Владимира Зеленского осенью рухнул.

Вишенкой на торте в этом плане оказался соцопрос, опубликованный вчера "Рейтингом": согласно его данным, за президента сегодня готовы голосовать 19,3% всех опрошенных или 21,8% тех, кто определился с выбором. То есть в полтора раза ниже, чем за него голосовали в первом туре.

В сравнении с показателями Виктора Ющенко или Петра Порошенко на экваторе их правления нынешний результат Зеленского, возможно, не так уж и плох. Но вряд ли ему самому импонирует сравнение с теми, кто провалил свои вторые выборы. А вот Виктор Янукович (который, правда, до вторых выборов не дотянул) к середине своего формального президентского имел показатель под 30%.

При этом не стоит забывать, что никто из предшественников Зеленского не стартовал с отметки в 73%, а потому и падение к показателям ниже 30% не переживал столь болезненно.

Но самое главное: нет никаких оснований считать, что в следующие два с половиной года рейтинг президента может улучшиться или хотя бы стабилизироваться. Ведь нынешнее падение обусловлено, в первую очередь, "разводом" Зеленского с Дмитрием Разумковым, имеющим уже почти 9%, а последствия всех сегодняшних кризисов (энергетического, коронавирусного, обострения на Донбассе) еще впереди. Плюс начавшая фактически открытая война Зеленского с владельцами телеканалов - крупнейшими бизнесменами.

И потому вряд ли кто-то сегодня рискнет однозначно утверждать, что через четыре месяца нынешний президент вообще будет в рейтинге первым.

У Харькова появился мэр

Спустя почти год после смерти Геннадия Кернеса Харьков обрел полноценного мэра. Насколько он легитимен, так и осталось невыясненным, поскольку все попытки пересчета голосов судом были отклонены, и никто так и не узнал, было у Игоря Терехова на самом деле 50,6% или 49,6%, предполагавших второй тур.

Но, по большому счету, нет оснований предполагать, что второй тур изменил бы имя победителя.

И, в любом случае, новый мэр уже принял присягу.

Собственно, именно присяга, а точнее – "тронная речь" Терехова, была вчера главной новостью. Чтобы понять, в чем смысл этой новости, ее нужно было слушать. Начиная с того, что новый мэр Харькова, произнеся "обязательные" пару фраз на украинском, все основное говорил на русском (на чем он сделал отдельный акцент).

Однако дело не только в языке, но и в смыслах. Речь Терехова выглядела продолжением не только тех тенденций, которые заложил Кернес, но и тех, которые еще в 2004-м определил Евгений Кушнарев.

В этом выступлении с благодарностью горожанам за сделанный выбор вообще отсутствовала общенациональная повестка – она начиналась со слов о харьковчанах и заканчивалась словами о Харькове. С одной стороны, это выглядело как откровенное нежелание Терехова вмешиваться в "большую политику", но с другой – как констатация того, что Харьков вообще живет вне украинской политической повестки.

Лучшее тому свидетельство – отсутствие в речи хотя бы одного упоминания о "российской агрессии" и фраза о героях, которые важны для харьковчан (и которые вовсе не совпадают с пантеоном героев, продвигаемых центральной властью).

По большому счету, смыслы выступления Терехова ничем не отличались от известного выступления Кушнарева семнадцатилетней давности о том, что "в Харьковской области не будет ни донецкой, ни львовской власти – будет только харьковская власть". Просто высказаны они были в не столь жесткой манере.

И это не столько выражение личных взглядов нового мэра, сколько понимание того, чего ждут от своей власти те 80% жителей города, которые голосовали за Терехова и Добкина. Которые от центральной власти уже почти восемь лет ничего не ждут.

Приятного аппетита, Михо!

"Героическая" история возвращения Михаила Саакашвили в Грузию все больше превращается в фарс. После того, как бывшего президента перевезли из СИЗО в тюремную больницу (и демонстрации видео, где "обессиленный" голодовкой Михо сопротивляется транспортировке), он свою акцию протеста решил прекратить. Со вчерашнего дня Саакашвили снова полноценно питается.

Это, конечно, не значит, что экс-президент окончательно успокоился: он просто взял паузу для новой серии своего шоу. Которое пока выглядит неубедительно.

И это не только вина Михо. Мы в Украине уже наблюдали точно такое же шоу в исполнении Юлии Тимошенко, которое в итоге закончилось ее выходом из тюремной больницы, что стало не победой, а полным разочарованием. Поскольку лидер "Батькивщины", два года мучившаяся со спиной, забыла о ней почти сразу после выхода на свободу.

Кроме того, у Саакашвили просто нет аргументов, которые убедили бы весь мир, что он должен быть на свободе. Политик, имевший уголовные дела и нелегально вернувшийся на родину, пребывания в тюремной больнице точно заслуживает.

А сроки его выхода зависят не от того, что будет делать сам Михо, а от того, насколько активной будет его команда и сможет ли она раскачать лодку Грузии, разрушив ее стабильность. На данный момент таких тенденций не наблюдается, но и в Украине 2011 года никто не мог представить, что может случиться февраль 2014-го.