Отношения между президентом Владимиром Зеленским и крупнейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым в течение последних месяцев дошли до состояния практически открытой войны.

Знаковым в этом плане был вчерашний день, когда власть сделала сразу несколько выпадов против Ахметова.

Во-первых, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на СНБО заслушают информацию НАБУ о деле по схеме "Роттердам+".

Во-вторых, Зеленский записал видео, полное угроз неким олигархам и их телеканалам.

По заявлению президента, в стране раздувается проблема дефицита энергоресурсов, и это игра “некоторых олигархических структур”, на которую власть готова жестко ответить.

Имена и фамилии он не называл, но о ком идет речь было в общем и целом понятно.

Потому что именно телеканалы, принадлежащие Ахметову - "Украина" и "Украина 24" в последнее время резко критикуют Зеленского.

Почему началось противостояние Ахметова и Зеленского и чем оно закончится - в статье "Страны".

История отношений

Мы уже писали, что отношения ОП и группы Ахметова серьезно осложнились в этом году.

Внешними проявлениями этого считаются планы Зеленского внести изменения в Налоговый кодекс, которые бы повышали налоги на добычу железной руды, главным добытчиком которой в Украине является компания "Метинвест" Ахметова (впрочем, заодно и налоги повышаются и для многих других категорий украинцев, которых к олигархам отнести сложно - подробнее об этом здесь).

А также уже подписанный президентом "антиолигархический" законопроект.

В тоже время, источник в политических кругах, знакомый с развитием отношений Ахметова и Офиса президента говорит, что это далеко не главные причины начала их противостояния.

"По налогам всегда можно договориться. Да и в целом это далеко не смертельный удар по бизнесу. Антиолигархический закон - это пока что декларация. И серьезных последствий кроме некоего морального ущерба для Ахметова не будет. По крайней мере, при нынешней редакции закона. Главные причины другие. Прежде всего, это санкции СНБО. Для любого украинского бизнесмена, который ведет в стране более-менее крупный легальный бизнес, невозможно жить, работать и что-то планировать, понимая, что в любой момент могут собраться 20 человек и по приказу президента не глядя проголосовать за введение санкций, обрушив тем самым бизнес - заблокировав счета, отняв лицензии на добычу полезных ископаемых, закрыв телеканалы. Все понимают, что завтра они могут стать жертвами этого произвола. И потому недовольство и у Ахметова, и у других бизнесменов копилось уже много месяцев. Они понимали, что Зеленский идет по беспределу и со временем приступит и к отжиму бизнеса в масштабах куда больших, чем Семья Януковича. Спусковым крючком стало грубое ультимативное требование Офиса президента фактически передать Банковой в управление телеканалы. Ринат на это сказал "нет" и начал готовиться к борьбе, понимая, что столкновение неизбежно", - говорит источник.

Собственно, с сентября и начал ужесточаться тон медиа Ахметова в отношении Зеленского. Там стали часто появляться политики и просто лидеры мнений, которые критикуют Зеленского.

Например, доктор Комаровский именно в эфире этих телеканалов сделал свое знаменитое признание ошибочности поддержки Зеленского. Именно там появился первый раз в эфире после отставки Арсен Аваков и рассказал, что на СНБО санкции принимаются без каких-либо доказательств вины людей.

Там же часто появляется и экс-спикер Дмитрий Разумков, всестороннюю поддержку которого приписывают Ринату Ахметову, что последний отрицает.

Но даже то, что Разумкову предоставляется медийная площадка - это уже серьезный вклад в его рейтинг (который, судя по опросам, довольно быстро растет) и вообще в его политический вес. Последнее тоже немаловажно, учитывая, что экс-спикер является сейчас центром притяжения для всех недовольных политикой Банковой депутатов фракции "Слуга народа".

Как говорят источники в бизнес-кругах позицию Ахметова разделяют многие крупные предприниматели.

"Все видят, что Зеленский беспредельщик, который закусил удила и считает, что через санкции СНБО может уничтожить каждого. Также понимаю, что если его не остановить сейчас, то он выстроит авторитарную систему правления, при которой выборы уже не будут играть никакой роли. И его уже не поменяешь, как это сделали с Порошенко. Да и телеканалы так или иначе отберут де-факто или де-юре. Кроме того, посмотрите на общую ситуацию в стране. Электростанции стоят без угля. По газу непонятно что. Колоссальные провалы в экономической политике. В таких условиях вообще невозможно вести никакой бизнес, так как страна стоит на пороге глобальных проблем в базовых отраслях. Поэтому многие смотрят на Ахметова и, не исключено, что со временем подхватят тот же тренд. По сути единственный, кто сейчас на стороне Зеленского - это Коломойский. Хотя, если запахнет жаренным, то это еще вопрос на чьей стороне будет Беня", - говорит источник.

У Зеленского, судя по всему, понимают масштаб угроз. По крайней мере об этом свидетельствует наполненная мрачными прогнозами статья первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко об угрозах дестабилизации в стране.

Да и ускорение падение рейтинга президента говорит само за себя.

Судя по имеющейся информации, у президента отрабатывают сразу несколько направлений.

Первое - пытаются заручиться поддержкой Запада, чему был посвящен недавний визит большой украинской делегации во главе с Андреем Ермаком в Вашингтон. Но, судя по различным косвенным сигналам, однозначной поддержки американцы Зеленскому в грядущем противостоянии не высказали. Украинской власти это противостояние трудно представить как "войну с пророссийскими силами" (Аваков, Разумков и Порошенко к таковым точно не относятся). А что касается темы "борьбы с олигархами", то оценки в США для Зеленского далеки от позитивных, что показывает, например, недавняя статья в Atlantic Council.

Второе - возможность введения санкций СНБО против Ахметова с последующим закрытием его телеканалов и введением внешнего управления на ключевых предприятиях. Но это открытая война, к которой власти еще нужно подготовиться. Да и к тому же опасно ее начинать без прямой поддержки США, так как в противном случае американцы могут обвинить самого Зеленского в том, что он дестабилизирует ситуацию в стране.

Третье - начало вялотекущей войны против Ахметова в отместку за позицию его телеканалов. В том числе и через активизацию уголовных дел против него или же его бизнеса.

И, судя по всему, особое место здесь занимает тема Роттердам+. Поэтому стоит на ней остановиться подробнее.

Ушел антикоррупционер, остался Коломойский

В среду секретарь СНБО Данилов анонсировал на ближайшем заседании Совбеза отчет НАБУ о ситуации с уголовным производством о формуле “Роттердаме+”.

Оно сейчас на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). По этому делу проходят ряд бывших должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и топ-менеджеров ДТЭК - топливно-энергетического подразделения холдинга Ахметова. Их обвиняют в сговоре с целью завышения цен на электричество (для чего якобы и применялась формула “Роттердам+”), что, по оценке Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), нанесло ущерб государству более 39 млрд грн.

ДТЭК отрицает, что формула нанесла какой-либо ущерб для государства и указывает, что при ее действии уголь поставлялся на ТЭС по куда более дешевой цене, чем в последующем. Ну и, главное, что вообще поставлялся (в отличие от того, что происходит сейчас, кода электростанции сидят на голодном пайке).

Как писала “Страна”, дело Роттердам+ в последние годы разваливалось. Его закрыли даже прокуроры САП. Но это решение было оспорено в ВАКС. Первая инстанция дело возобновить отказалось. И теперь свое слово должна сказать апелляция ВАКС. Заседание запланировано на 15 ноября.

И вот буквально вчера бывший главный военный прокурор, народный депутат нескольких созывов Виктор Чумак, который всегда был видным членом тусовки антикоррупционеров, неожиданно отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства по “Роттердаму+”.

За что его заклеймил один из лидеров грантовской тусовки глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин.

Шабунин обвинил Чумака в том, что он подыграл Ахметову.

Сам экс-прокурор объяснил в комментариях под постом Шабунина, что отозвал свою жалобу, не делая участвовать в “соревновании двух олигархов”. Прессе он потом рассказал, что жалобу от его имени подала адвокат Агия Загребельская, хотя он согласия не давал. Он прогнозирует, что апелляция встанет на сторону судьи первой инстанции, так как по делу есть процессуальные нарушения, собственно из-за чего прокуроры закрывали производство и сейчас суд подтвердит их решение.

Говоря о схватке двух олигархов, Чумак, скорее всего, имел в виду то, что теперь (после отзыва им жалобы) единственным истцом по дело остаются Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые принадлежат Коломойскому - давнему конкуренту Ахметова, а сейчас, одному из главных столпов власти Зеленского.

Собственно, сам по себе этот факт также ослабляет позиции обвинения, так как действительно все теперь выглядит так, что один олигарх требует возбудить уголовное дело против другого за то, что тот ему продавал электроэнергию не по той цене, как хотелось бы.

Нынешнее подключение властей к процессу понятно. У Зеленского попытаются реанимировать расследование дела "Роттердам+", чтоб получить рычаг давления на Ахметова, а также попытаться дискредитировать его через пиар-кампанию вокруг уголовного дела.

Однако в то, что это приведет к нужному властям результату пока сомнительно. Во-первых, вновь активизируется тема связки Зеленского и Коломойского. А во-вторых, проблематично и само дело.

"Уголовное производство было развалено САП и НАБУ еще на этапе расследования. Доказательная база для обвинения как таковая не собрана. Допущено огромное количество процессуальных нарушений. То, что сейчас происходит - это попытки оживить труп, который вряд ли к чему-то приведут", - говорит источник "Страны" в силовых структурах, знакомый с ходом расследования.

К чему приведет война

Перспективы противостояния Банковой и Ахметова эксперты оценивают по разному.

По мнению политолога Андрея Октисюка, к былому доверию и поддержке стороны уже не вернутся. “Думаю, конфронтация будет развиваться только по нарастающей. ОП попытается выставить бизнесы Ахметова крайними в энергетическом кризисе. Ахметов будет защищаться. Это война”, - полагает эксперт.

“Группа Ахметова в последние дни показала, что готова защищать свои ключевые интересы. Но, не исключаю, что стороны будут искать компромисс. Все-таки доля бизнес-империи Ахметова в ВВП - 20-25%. На него работают сотни тысяч людей - огромный протестный потенциал. Полноценная “война” с Ахметовым чревата серьезными проблемами в экономике. Все понимают, что придется договариваться, и бы сейчас готовят позиции, чтобы выбить лучшую сделку. Поэтому вспомнили о “Роттердаме+”. Мы увидим еще много резких заявлений, “уколов” в интервью и тому подобных вещей. Тем временем переговоры будут идти. Но даже если будут достигнуты договоренности, не думаю, что оппозиционные политики - тот же Разумков - исчезнут из эфира ахметовских телеканалов. Если оставить за скобками политику, они дают телерейтинги: их выступления резонируют с настроениями многих людей, их ищут в эфире. Это бизнес: ничего личного”, - говорит политолог Руслан Бортник “Стране”.

Источник в политических кругах полагает, что компромисс между Зеленским и Ахметовым проблематичен.

"Насколько я понимаю ситуацию, самое минимальное условие, при котором какой-то компромисс возможен - это изменения закона о санкциях, чтоб их нельзя было применять к гражданам Украины. А также изменение закона об СНБО для сужения его полномочий. И, возможно, изменение состава правительства. Повторюсь - это самые минимальные условия. Так сказать, для начала разговора. Но в целом у бизнес-кругов есть понимание, что Зе - это беспредельщик, с которым ни о чем договариваться нельзя. Поэтому любые компромиссы возможны только после стратегических уступок со стороны президента, которые резко сужают его возможности влиять на ситуацию в стране. Точнее - его возможности переиграть ситуацию и нарушить договоренности. В любом другом случае договариваться бессмысленно. Чего стоят какие-то договоренности, которые можно уничтожить в один день решением СНБО", - говорит источник.