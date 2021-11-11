Сегодня министр культуры Александр Ткаченко подтвердил официально: он идет в отставку.

Среди причин он озвучил несогласие с политикой Кабмина (читай: Офиса президента) по ряду вопросов - статусу Госкино, блокированию инициатив Минкульта и нехватке денег на культуру в бюджете на будущий год.

Но очевидно, что это - только следствия, а не причина того, что происходит между Банковой и ее верным доселе соратником. Ткаченко с Зеленским не просто в одной команде с 2019 года - они работали вместе гораздо раньше, когда Александр был еще главным медиаменеджером Игоря Коломойского.

И уход с громким хлопаньем дверью говорит о том, что Зеленского начали покидать даже те, кто, казалось бы, должен оставаться с ним до конца.

"Страна" разобралась в отставке Александра Ткаченко и в том, начнется ли исход из окружения президента.

Почему глава Минкульта уходит

Слухи об увольнении Ткаченко по собственному желанию появились еще вчера. А сегодня он подтвердил их официально.

Причина увольнения, которую озвучил уходящий министр - передача Госкино из Минкульта в прямое подчинение правительству. Ткаченко говорит, что решение это принималось без согласования с ним и министерством.

Негодование Александра можно понять - из его рук забрали ведомство с полумиллиардным бюджетом. И передали его по факту в управление Банковой, которой лоялен премьер Денис Шмыгаль.

И, хотя сам Ткаченко в своем посте-исповеди ни слова против Офиса президента не сказал, адресат претензий читается между строк.

Конечно, реформа Госкино назрела давно: эта организация раздает сотни миллионов на провальный кинопродукт вроде фильмов Сенцова или ура-патриотических лент. И при Ткаченко эта ситуация стала только хуже. Чего стоит последний "перл": 20 миллионов гривен выдали на постановку гей-мелодрамы, чьи создатели еще и активно издеваются над христианством.

И не исключено, что у Зеленского, конечно, попытаются эту ситуацию изменить (по крайней мере, об этом будут говорить спикеры, близкие к ОП). Но главным резоном выглядит конкуренция за бюджеты Госкино. Тем более что окружение президента и само занимается кинобизнесом, который наверняка не откажется от государственных инвестиций (ведь их не нужно возвращать).

Сам же Ткаченко говорит, что Госкино - не основная причина, а "последняя капля". Среди других претензий - блокировка правительством создания Госагентства по культурному наследию и малые ассигнования на культуру в проекте бюджета-2022.

Но перечисленные министром факты говорят о том, что между Ткаченко и командой президента пробежала черная кошка. И причин этой размолвки он не поясняет.

Хотя ситуация весьма показательна: бывший гендиректор "1+1" был одним из ключевых функционеров "Слуги народа", который продержался на заметных должностях дольше других. И его уход может говорить о серьезных трещинах в президентской вертикали власти.

Ткаченко: от Коломойского к Зе

Александр Ткаченко вошел в Зе-команду в 2019 году, когда еще возглавлял телеканал 1+1 Игоря Коломойского. Покинул он этот пост в преддверии парламентских выборов, куда прошел номером 9 в списке "слуг народа".

В новой Раде он получил должность главы комитета по гуманитарной политике. То есть изначально Ткаченко был в партийной элите "слуг", что связывали с его прошлой работой у Коломойского.

Но и до этого они с Зеленским работали вместе. "Мы с ним работали много лет. Он в этой сфере всю жизнь", - вспоминал президент в прошлом году, представляя Ткаченко-министра.

После избрания в Раду он активно взялся проводить в жизнь гуманитарную политику времен Порошенко. И начал разрабатывать законодательство об ужесточении контроля над СМИ - в частности, закон о медиа, который позволит без суда блокировать интернет-сайты. А власть Нацсовета по ТВ распространяет на любые СМИ.

Инициативы Ткаченко получили резкую отповедь как у журналистов, так и в Европе. И вообще было неожиданно смотреть, как бывший медийщик, который еще недавно жаловался на притеснения своего канала от власти Порошенко, начал готовить другим СМИ ту же участь.

Но, видимо, Зеленского это устраивало. Позапрошлым летом Ткаченко переводят на повышение - на должность министра культуры и информационной политики. Где он занимался "Большой реставрацией" и борьбой с "российскими угрозами".

При Александре Минкульт начал с новым рвением запрещать российских артистов и фильмы. Доходило до смешного: этим летом его ведомство сначала признало угрозой безопасности Украины Филиппа Киркорова, а через неделю отменило свое решение. А недавно министерство внесло в черный список украинского же актера Томусяка. Как выяснилось - по ошибке СБУ.

Иными словами, на всех своих должностях у Зеленского Ткаченко продвигал больше репрессивные, чем собственно культурные инициативы. Но главное - оставался одним из ключевых функционеров Зе-власти. И вот теперь он увольняется по собственной инициативе.

Причем - с публичным скандалом и громко хлопнув дверью.

"Инициативы и политика Ткаченко на посту министра была, безусловно, неоднозначной, если не сказать больше. Но не это стало причиной отставки. Ткаченко - человек себе на уме. Он не винтик, и у него есть свое мнение по тем или иным вопросам, которое не всегда совпадает с мнением Офиса президента. Особенно в плане кино. А Зеленский такое очень не любит. Поэтому Ткаченко попал в глазах Банковой в разряд людей ненадежных и его полномочия начали "кромсать". Потому он и ушел. С отношениям Зе и Коломойского это никак не связано, потому Ткаченко после увольнения с "1+1" с олигархом уже близких связях не поддерживает", - говорит источник, близкий к Банковой.

То есть мы видим очередной маркер сильных процессов брожения, начавшихся в Зе-команде. Которые, видимо, будут лишь обостряться по мере того, как власть на Банковой будет становиться более шаткой.

Как мы уже рассказывали, против Офиса президента начинает формироваться некий консенсус крупных деловых кругов, которым не нравятся беспредельные санкции СНБО, способные уничтожить без суда любой бизнес. Возглавил это движение богатейший олигарх Ринат Ахметов, на чьем телеканале с критикой Банковой появился и экс-министр Арсен Аваков, и бывший спикер Дмитрий Разумков, и другие политики, побившие горшки с Зе.

Не утихает и критика президента с западного фланга.

При этом рейтинг самого Зеленского пробивает новые антирекорды. И в этих условиях случай с Ткаченко выглядит весьма тревожным для Банковой прецедентом - началом исхода ключевых персон из команды президента.