Госкино выделило 20 миллионов гривен на съемки первого украинского фильма о гомосексуальных героях - "Мой юный принц".

В 2008 году в прокат уже выходил украинский фильм "Сафо", в котором затрагивалась тема однополой любви, но его снял британский режиссер Роберт Кромби. И не за государственные средства.

А вот "Мой юный принц" станет первым полнометражным фильмом, воспевающим ЛГБТ-отношения и полностью созданным украинской командой. И - что самое скандальное - за немалые средства из бюджета.

К съемкам должны приступить в следующем году, а пока создатели проекта обнародовали ряд провокационных промо-снимков, после которых на сайте Кабмина появилась петиция с призывом отменить финансирование из-за оскорбления чувств верующих.

Разбирались, что известно о фильме и почему его требуют не финансировать из бюджета.

20 миллионов на ЛГБТ-фильм

"Мой юный принц" в сентябре попал в список проектов-победителей 17-го конкурсного отбора Госкино, в категории "авторское кино". Позже в Госкино утвердили финансирование фильма в размере 20 миллионов гривен. Общий заявленный бюджет 25 миллионов гривен.

То есть это кино практически полностью снимается за средства украинских налогоплательщиков.

Его автор и продюсер Алексей Гладушевский - бывший гендиректор "Нового канала", создатель шоу "Холостяк" и "Зважені та щасливі". Он написал сценарий, после чего пригласил к сотрудничеству режиссера Хачатура Василяна.

Среди достижений 29-летнего Василяна - награда в номинации "Экспериментальное кино" на Le Petit Cannes Film Festival, который проходит параллельно с основной программой Каннского кинофестиваля в 2018 году. Приз получила его короткометражка "Детали".

Одну из ролей в "Моем маленьком принце" сыграет режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев. В эпизоде снимется и белорусский актер Павел Вишняков, украинцам известный по шоу "Танцы со звездами".

Съемки запланированы на май-июль 2022 года. Премьера - на 2023 год.

"Украинский Гамлет". О чем фильм "Мой юный принц"

В описании фильма, говорится, что в центре сюжета - 17-ти летний подросток с больной психикой, живущей в шикарном имении. Поль ведет разгульный образ жизни и проявляет нездоровую привязанность к своей матери Софии.

Внезапно в их жизнь вторгаются молодой парень Антуан и его отец Марк. У Поля завязываются отношения с Антуаном, а у Софии - с Марком. Однако, как бы удачно все ни складывалось, в шикарном особняке происходит трагедия.

Судя по именам и обезличенному национальному фону фильма - он предназначен для показа не столько для украинцев, сколько на европейскую аудиторию. И, по-видимому, на сбор призов от толерантных к этой теме европейцев.

Продюсер Алексей Гладушевский называет свой фильм "украинским Гамлетом".

"Это масштабное Арт-кино с по-настоящему шекспировским сюжетом, сценарий, к которому эксперты уже окрестили "украинским Гамлетом". История главного героя, его семьи и окружения будет близка и интересна зрителям по всему миру. В фильме мы изучаем несколько важных тем: любовь, тирания, смерть, одержимость, зависимость, несвобода, изоляция. Лента будет насыщена визуальным эстетством и, что не свойственно украинскому кино, эротическими сценами", – анонсировал он выход ленты в одном из интервью.

Что касается эротических сцен, то продюсер рассказал, что у фильма будут две монтажные версии - без купюр представят на фестивалях и показах, где не действует украинское законодательство, отредактированную версию - в кинотеатрах и на телевидении.

Для промо фильма сняли серию провокационных фото с актерами, исполняющими главные роли. Авторы говорят, что использовали в них отсылки к известным картинам. Но уже сейчас очевидно, что на некоторых из них - явное оскорбление, например, чувств верующих.

Промо к будущему фильму "Мой юный принц"

Петиция за отмену съемок

После этих постеров на сайте Кабмина появилась петиция с призывом отменить госфинансирование фильма. Ее автор назвал "откровенным кощунством и провокацией" использование религиозных символов в гомосексуально-эротическом контексте.

"Уже на постерах фильма виден открытый эротический, гомосексуальный контекст фильма с использованием христианской символики и аллюзий на произведения библейской тематики как Пиета Микеланжело или "Создание Адама" того же автора. Наибольшее возмущение вызывает постер с двумя мужчинами и использование сакрального для христиан распятия Иисуса Христа в эротическом поцелуе" - написал автор петиции.

Также он расценил подобные постеры "умышленными оскорблением чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями" - п. 1 ст 161 уголовного кодекса Украины и призвал отменить финансирование и удалить провокационные постеры, оскорбляющие чувства верующих.

Пока петицию подписали 1400 человек из необходимых для рассмотрения 25 тысяч.