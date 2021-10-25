Утро воскресенья. Киев в пробках из-за очередного марафона.

Но возле легендарного кинотеатра "Жовтень" на Подоле немноголюдно. Возможно, немногочисленные прохожие даже не знают, что буквально через 10 минут в 10:00 в Украине произойдет премьера незаметно прошагавшего по фестивалям фильма легендарного Олега Сенцова.

Впрочем, откуда им знать. Ни одного баннера на фасаде не указывает, какой важный фильм показывают в этот день. Ничего не говорит о том, что всего за 100 гривен любой украинец может целых на 100 минут погрузиться в мир девяностых, таких, какими их увидел глаз крымского режиссера.

Впрочем, читатели "Страны" и вовсе смогут это сделать бесплатно, благодаря нашей рецензии.

Фото: Фасад киевского кинотеатра "Жовтень" и его афиши

Откуда растёт рог у Носорога? Фильм из девяностых родом из "десятых"

Начнем с истории. Фильм "Носорог" Сенцов вынашивал долгих десять лет. Ютуб помнит, как в далеком 2012 году Сенцов получил на фильм "Носорог" 25 тысяч гривен. Сейчас этот ролик выглядит мило и наивно.



Получив средства, в далеком 2013 году Сенцов снял трейлер фильма и стал проводить кастинг из аматоров. Фактически, из "прошлого" носорога в новый ничего не перекочевало кроме сцены в авто, о которой мы поговорим позже.





Спустя 10 лет, из которых пять Сенцов провел в российских тюрьмах, режиссер получил от государства в 1000 раз больше изначальной суммы - 25 миллионов гривен. Но что изменилось?

В главной роли - снова аматор, хотя куда более известный - "Сын Перуна" Сергей Филимонов ("активист" из националистической тусовки). Вокруг него и будет крутиться сюжет. Забегая вперед укажу, что фактически, это единственный персонаж в фильме, у которого есть некоторые черты характера. Остальные, включая самых близких главного героя - безликая немотивированная массовка, от чего фильм становится скучным уже после первых 10 минут. Но об этом также дальше.

Сюжет "Носорога"

Забравшись повыше в кинозале есть возможность прикинуть число гостей. На утреннюю премьеру собралось около половины зала. Немало, как для режиссера-Сенцова, но и не так много, как на премьерном показе "Дюны" Вильнева. Впрочем, в глобальном плане, этот фильм тоже о больших червях, пусть и не песчаных.

Фото: снимок сделан за 5 минут до начала фильма, число гостей позже еще увеличилось

Структурно повествование делится на 2 линии. В основной - нам рассказывают о жизни Филимонова (по фильму "Носорога" зовут Вовчик), во второй - показывают Филимонова сидящего в автомобиле и рассуждающего о прошлом, бандитах и смысле жизни. Глубокой философии и раскрытия персонажа не будет. Просто первая сюжетная линия вяло докатится до второй, чтобы соединиться в финальную сцену (в ней Филимонова закалывают ножами, он отвечает "Дякую" и падает на асфальт, где разложены снимки убитых им людей).

По композиции повествование также можно разделить на 2 блока. Первый - короткое введение, где за 5 минут нас знакомят с детством "Носорога". Вторая - оставшиеся 95 минут истории. Первые 5 минут фильма динамичные, собранные с изобилием довольно качественно-выполненного монтажного приема Match cut. (Простым языком - монтаж с эффектом совпадения образов последующего и предыдущего кадров)

Но спустя 5 минут кажется, будто съемочную группу уволили целиком и заменили гением Сенцова. Все оставшиеся 95 минут - это скучные и бестолковые диалоги (на них остановимся отдельно), растянутые и бесполезные для повествования, как в фильме Сенцова 2011 года "Гамер".

Фильм начинается с демонстрации детства "Носорога". Конец восьмидесятых, окраина промышленного города, 10-летний мальчишка в поле мелко пакостит - сбивает палкой подсолнухи. Зачем он это делает - не объясняется. Вероятно, нас так подводят к тому, чем "носорог" Филимонова будет заниматься весь фильм - бессмысленным насилием.

Вдоволь насшибав головы подсолнухам, главный идет домой и по дороге на него нападает группа мальчишек. Тот вырывается, выколов одному из них глаз карманным ножиком. Это нападение - единственная жестокость в отношение главного героя за весь фильм. Все оставшиеся сцены он будет наносить увечья другим, объясняя мотивацию "сложным прошлым" и страдать. Много страдать. Чтобы представить страдающего Сергея Филимонова, представьте себе хохочущего Арнольда Шварцнеггера. Не представили? Вот и я о том.

Дома будущего "Носорога" учит боксировать старший брат (за 5 минут через серию склеек старший брат успеет отправиться в Афган, вернуться героем, стать бандитом и умереть), терроризирует алкоголик-отец (он за те же 5 начальных минут успеет дважды отсидеть, после чего до конца фильма это "сюжетное ружье" провисит на стене так и не выстрелив, как и многие другие "ружья"), его любит и опекает мать (ее роль в фильме - просто терпеть грубости от "Носорога". Даже когда она заболеет, герой просто скажет, что та ищет поводы поговорить по телефону), и также в фильме присутствует сестра.

Роль сестры - страдать от мужа алкоголика и в конце приютить на 3 минуты главного героя.

Все герои - ситуативные, блеклые и пустые. Режиссер зачем-то ввел множество фигур в повествование, старательно разместил их на сцене, но совершенно не потрудился подергать за ниточки, чтобы они хоть немного выглядели живыми.

В эти же 5 минут нам показывают множество советского "ностальгического" реквизитного хлама - то крупным планом плакат с портретом Брюса Ли (как говорится - "ставьте лайк, если у тебя висел такой на двери в туалете"), сеансы Аллана Чумака по телевизору (как же без них показать перестройку?), японский телевизор (мечта!) и разного рода "Жигули" большей или меньшей степени привлекательности и ностальгичности.

Такие "девяностые" вероятно, должны оказаться близки для людей, которые жили в это время. И, наверное, могут оказаться не совсем приятными для тех, кто в это самое время ел пустую кашу, получая зарплату водкой или керамическими изделиями. Хотя молодежи такие образы вероятно, могут оказаться уже такими же близкими как и вселенная Марвел.

На этом заканчивается яркая и интересная часть и фактически начинается фильм - скучный и длинный для своего сюжета. Я передам все 95 минут фильма через 7 тезисов:

"Носорог" встречает свою будущую жену. Он по жизни - мелкий гопник и бандит, отбирает деньги у случайных прохожих вместе с друзьями. "Носорог" вступает в конфликт с "Черепом", от чего вынужден начать работать на защитившего его бандита "Тучу" (т.е. избивать и грабить коммерсантов). Главный герой богат и успешен, он женится, "Тучу" взрывают, и "Носорог" становится, вроде как авторитетнее, но на деле занимается теми же грабежами. Жена, не выдержав двух отвратительно снятых в духе ранних российских порнофильмов сексуальных сцен с проститутками, решает покинуть сюжет и уходит от "Носорога", от чего скоропостижно разбивается вместе с дочкой в авто и покидает съемочную площадку. "Носорог" решает мстить за смерть жены и дочки внезапно образовавшемуся в сюжете авторитету "Деду" ("Деда" играет писатель криминального жанра Владимир Адольфыч, единственный, на мой взгляд, актер в этом фильме, который выглядит как авторитетный вор, а не как персонаж из анекдота про "новых русских"). И расстреливает авто, от чего (как неожиданно) умирает не дед, а его маленькая дочь. "Дед" решает мстить, и нас, наконец-то, подводят к роялю в кустах - все это время "Носорог" общался в авто со своим киллером. Его убивают, и он впервые не сопротивляется этому.

В принципе, весь сюжет можно было бы передать за 5 минут, хотя интереснее он от этого не стал бы. В первую очередь, из-за очень слабых героев и диалогов

Убивать - весело. Почему "Носорог" это, как минимум, странное кино

Рассказывать о бандитах можно по-разному. Чтобы не прибегать к банальным сравнениям с фильмами про девяностые, проведем радикально-другой пример. У Варлама Шаламова есть рассказ "На представку". В нем блатные убивают фраера из-за проигранного в карты свитера. В рассказе тонко прослеживается ось - "блатные-интеллигенты".

Первые - с руками, не знающими тяжелой работы играют в карты, которые они вырезали из страниц тома Виктора Гюго, вторые - готовые читать блатным этого самого заученного наизусть Гюго за еду.

Первые - обманывают играя в карты, вторые - проигрывают. Первые - убивают, чтобы с мертвого было легче стащить проигранный окровавленный свитер. Представители вторых - молча разворачиваются и ищут нового товарища для тяжелой работы вместо погибшего. Без обширных диалогов, объемом в одну печатную страницу, автор раскрывает нам и драму героев и их противоречия и их мотивацию. А главное - он просто и ненавязчиво призывает не очаровываться бандитизмом. И это здорово.

В "Носороге" насилие - это весело. "В биту волосы забились", - шутит один из друзей "Носорога", пока в стороне стонет забитый до полусмерти "коммерс". В зале люди смеются. Сцена снята в комедийном духе. Конечно, не хочется быть ханжой, но если хочется смеяться над расчлененкой, лучше посмотреть нетленный мультфильм "Happy Tree Friends"

Одна из сцен, в которой "Носорог" вместе со своей "бригадой" громит витрины, разворачивается под песню "Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда мои друзья со мной!". К чему именно отсылка - к "Заводному Апельсину" Кубрика, где "Ультранасилие" совершалось под композициии Бетховена, или к творчеству российского неонациста Максима Марцинкевича, который выкладывал в сеть видеозаписи настоящих избиений людей под веселую советскую музыку - не ясно.

Весь фильм главный герой остается обозленным на весь мир маньяком, который раскаивается лишь в том, что случайно застрелил ребенка, да и то, лишь когда его "прижали к стенке", заставив рассуждать об этом.

В конце-концов, если бы бандиты его не поймали, он бы и не пришел к этому раскаянию. Поэтому уместнее сказать, что фильм не о бандитах, не о "разборках", а о частном маньяке, который в силу некого божественного провидения остается живым на протяжении целого десятилетия. Вы бы стали сопереживать фильму о похождениях Андрея Чикатило, если бы он общался по фене и отбирал мелочь у прохожих первую половину фильма, например?

Музыка и дубляж. Самая слабая сторона и без того слабого фильма

Если операторская работа в фильме еще выглядит приемлемо, то в плане звука "Носорог" отправляет нас во времена фильма "Гамер" того же режиссера. Диалоги на ломаном украинском языке, часто - смеси русского и украинского. Разговоры пустые, полные избыточных уточнения, ненужных фраз, что сразу выдает слабость сценария - слышно, как герои импровизируют, часто повторяются и используют нелепые выражения.

Но что самое ужасное - они никак не артикулируют речь. Вот бандит яростно избивает человека, а через секунду безучастно и без ноток эмоций выдает голосом гугл-переводчика шаблонные наборы фраз. Поскольку я забыл выключить диктофон на время фильма, у меня осталась полная аудиозапись фильма. Я просто расшифрую череду важных диалогов. Начнем с начала фильма, как еще юный Филимонов-носорог в начале фильма выбивает деньги из прохожего на рынке:

- здарова

- здоров!

- як сам?

- нормально!

- все порядок да?

- да

- що, грошей не позичиш?

- нема

- Як нема? А если пошукать?

- правда нема

- а шо на рынок пришел?

- просто

- просто? А це шо?

- та це мамкины

- мамкины! Хах

- оставь хоть на дорогу домой

- на

Тут я максимально сохранил стилистику оригинальной речи. Будьте готовы, что в фильме много украинской речи, но к ней проявляется максимальное неуважение - речь героев изобилует русизмами, они "шокают", вместо того, чтобы использовать привычное "що". С другой стороны - сам факт обилия украинской речи среди бандитов из промышленного городка - уже смешно. В фильме же "правильные" бандиты говорят на украинском (пытаются), а "неправильные" и милиция - преимущественно на русском.

В следующей сцене нам показывают, как юные бандиты с добычей покидают рынок. Они зачем-то хватают с прилавка тыквы и начинают ими фехтовать. Наступает еще один сильнейший диалог:

- Але ребята! Ну нехорошо так!

- Ну… молоді-дурні!

- Ну ладно

На этом ребята возвращают тыквы в прицеп и сцена заканчивается.

Смысл этой сцены, как и еще десятка таких же бестолковых сцен - не ясен. После рынка "Носорог" идет в спортзал. Точнее, в подвальчик, где занимаются бандиты. Во многих промышленных городах такие залы в девяностые становились вербовочными пунктами для ОПГ. В родном городе автора этих строк, такой клуб, например, также располагался в подвальчике одного из центральных зданий города и был даже чем-то похож на изображенный в фильме.

- Зала не працює

- Я так не думаю...

- Ээ! Че, не понятно?!

- А?

- Пошел н@х@й!

Тут же в зале завязывается драка в духе лучших китайских боевиков 70-х, после которой "Череп" (он лысый, больше о нем никакой характеристики по фильму составить не получится) без особых эмоций и актерского огонька в речи произносит:

- Ты чего тут вообще еб@нулся, или ты беcсмертный? Стасик! Иди сюда! Знаешь этого дурачка?

- Та это Вовчик

- А где живет Вовчик?

- Та тут на Заводской

- Завтра на бар, на Березку, принесешь 500 баксов. Знаешь где это? Узнаешь бл@дь! Не будет бабок бл@дь, Стасик покажет, где ты живешь, мы спалим хату и тебя вместе с ней. Все, вали отсюда!

"Носорог" пытается снова вступить в драку, но задорный боевик оборачивается каким-то экономическим триллером:

- Ты что сука вообще ох@ел? Штукарь принесешь завтра, а то точно будешь гореть в своей хате! И барахло его выкиньте нах@р!

"Носорог" решает обратиться к бандиту по прозвищу Туча, но не за 1000 долларами, или за справедливостью. Ему просто нужно "порешать".

- Коротше, ти тепер з нами, чим будеш займатись, шо робитимеш - розповім потім. Так що не сси. Годі х@рнею займатись

- А з лисим шо?

- Це не лисий, це "Череп". Ти не лізиш. Пацан не тільки кулаки та пушки. Це ще й... Харашо! Завтра візьмеш своїх, хай візьмуть інструменти... Бо він може й@бнуть, голова відбита. Все, йди, Носоріг!

Как "Туча" решает вопрос с выплатами за "Носорога"? Да никак. Просто на встрече с "Черепом" отказывается платить:

- Нічого він тебе не завинив. Пацан зі мною.

- Пацана не лепи, он не обозначился, что он с тобой!

- Вопрос закритий, пацан зі мною.

- Ничего вопросы так не закрываются, и ты это знаешь!

- Опустися "Череп", іді чайку попий до "Берізки". Вопрос закритий!

- Я с него спрошу!

- Побачимо...

- (шепотом) сучара…

Не будем зацикливаться на деталях, например на том, что обращение "опустись" в общем-то имеет однозначное значение и вряд-ли прошло бы мимо ушей "Черепа". Все диалоги здесь - ради диалогов.

Единственный харизматичный герой фильма - авторитет "Дед", чью дочку убил Носорог.

Если бы другие актеры также прорабатывали бы свои роли и речь, может фильм было бы смотреть и интереснее. А так имеем что имеем.

Фото: Авторитет "Дед". Фото с большого экрана

Музыка Носорога: Нэнси, Михаил Круг, Вопли Видоплясова и Агата Кристи

В фильме есть пять музыкальных моментов, во время которых нам показывают красивые (на самом деле не всегда) в меру затянутые кадры. Перечислим их:

Dr Alban "Its My Life" - на дискотеке в начале фильма, пока Филимонов танцует с будущей женой, а ныне - ревнивой девушкой одетой как солистка группы "Комбинация".

Нэнси "Дым сигарет с ментолом" (песня выпущена в 1993, играет примерно в то же время) - ожидаемо, во время медленного танца на той же дискотеке.

Михаил Круг "А сечку ешьте сами, мусора" - во время езды на "стрелку" Тучи и Черепа.

Вопли Видоплясова - Олег Скрипка играет в фильме самого себя, играет на свадьбе, пока бандиты дерутся, как и положено вести себя на бандитских свадьбах.

Агата Кристи "Сытая свинья" - играет когда потерявший жену и дочь Филимонов предается праздному шатанию в удобной ему манере.

Что в остатке?

Фильм начинается многообещающее, но спустя минуты шарм ленты песком просыпается сквозь пальцы. Это абсолютно пустое кино без смысла, морали, привязки к вещам и событиям. Помещенная под чашку Петри в виде некого индустриального украиноязычного города колония бандитской бактерии, которая плодится себе без смысла и ограничений, пока вы поглядывая на часы зеваете.

Заслуживает ли фильм внимания? По моему субъективному мнению - однозначно нет. Перед нами очередное студенческое кино, снятое аматорами, в котором снимаются, в массе, аматоры. Это такие же скудные диалоги и отсутствие внятного сюжета. Другой вопрос - насколько у украинских налогоплательщиков хватит денег и терпение спонсировать такие эксперименты в дальнейшем и зачем?

И да, вам интересно, почему фильм называется "Носорог". Герой Филимонова верит, что каждый человек рождается с цветком в душе, но на ее месте из-за жестокости мира вырастает рог. Добавим от себя, что если быть близким к деньгам от Госкино, то может вырасти даже рог изобилия.